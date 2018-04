TV3 + FÖLJ

TV3 ställer in dejtingprogrammet – klipper om

Kritikstorm efter skämtet – Stoppar ”Are you the one”

NÖJE 2 april 2018 22:29

Många har sett fram emot kvällens avsnitt av TV3:s dokusåpa ”Are you the one Sverige”.

Men efter att en enligt många transfobisk trailer cirkulerat på nätet ställer kanalen in programmet.

– Vi har fått stark kritik, säger Susanne Nylen, presschef på MTG Sverige.

TV3:s dokusåpa ”Are you the one Sverige” är ett dejtingprogram där de 20 deltagarna blir ihopparade enligt särskilda algoritmer. Det hela utspelar sig i ett stort lyxhus i Thailand.

Inför kvällens program la TV3 ut en trailer på sin Facebook-sida. I klippet syns en sekvens ur programmet där programledaren Martin Björk ställer frågor till de manliga deltagarna om de kvinnliga deltagarna. En av frågorna lyder: ”den här tjejen föddes från första början som kille”.

Poängen är att killarna ska gissa vilken tjej det syftas på. I stället bryter flera av deltagarna ut i nervösa skratt och grimaserar.

Efter en stund börjar även Martin Björk skratta och avslöjar att det var ett skämt.

Sekvensen fanns från början på dagens avsnitt som lades ut på Viafrees hemsida.















1 av 6 | Foto: PRIVAT Emilia Serlachius

”Transfobiskt och stötande”

– Jag blev fruktansvärt arg, säger Emilia Serlachius som såg trailern idag.

Emilia tycker att filmklippet är djupt transfobiskt och stötande. Hon menar att både frågan Martin Björk ställer är opassande i sig och att deltagarnas reaktioner är nedlåtande.

– Killarna skrattar och ser alldeles äcklade ut, sen blir det en stel tystnad. Det hela är väldigt kränkande.

Emilia tycker det är konstigt att den delen av programmet inte klippts bort tidigare.

– Jag vet själv hur lång en sådan här process är, att klippa och färdigställa ett tv-program. Jag fattar inte att de inte stoppat det tidigare, säger hon.

Raseri på Instagram

På programmets egen Instagram ligger nu en ursäkt högst upp i flödet:

”Vi ber hemskt mycket om ursäkt för hur uttrycket i dagens avsnitt har uppfattats och till alla er som sårats. Det var aldrig vår intention. Vi tar detta mycket seriöst och kommer att ta ned avsnittet från Viafree och klippa bort uttrycket från avsnittet. Åter igen, ber vi om ursäkt.”

Flera användare välkomnar ursäkten men många är fortfarande arga.

”Supervidrigt att det ens togs upp”, ”hur kan ingen ha tänkt till” och ”fruktansvärt osmakligt” lyder några av kommentarerna.

Även programledaren Martin Björk har gått ut med en ursäkt på Instagram:

”Vänner, jag ber så oerhört mycket om ursäkt till alla som sårats av klippet i kvällens AYTO. Ett från början oförsiktigt skämt som landade helt fel o borde aldrig ha sänts det är jag den första att skriva under på. Jag hade o har aldrig för avsikt att såra. Alltid stötta. Förlåt!”

Ställer in programmet

MTG:s presschef Susanne Nylen säger att de har tagit åt sig av kritiken och ställer in kvällens program.

– Vi har sett klippet och vidtagit åtgärder som vi nu har börjat kommunicera till tittarna.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?

– Vi har tagit ner avsnittet på Viafree och avsnittet som skulle sänts ikväll på TV3 utgår. Vi klipper även om avsnittet så att just den delen inte längre är med. Istället sänder vi dubbelavsnitt imorgon och ett nytt omklippt avsnitt kommer upp på Viafree under morgondagen.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Vi har fått skarp kritik , vi har tagit åt oss av den och vidtagit åtgärder.

Varför har inte scenen stoppats tidigare?

– Jag kan inte svara på det, men uppenbarligen har något gått fel i processen. Det enda vi gör nu är att göra vad vi kan för att inte väcka mer anstöt.

Rasande föräldrar - här är tittarstormarna vi minns 00:42

2 april 2018 22:29