Tv-stjärnan Jim Nabors har dött



1 av 2 | Foto: John Berger / AP Jim Nabors firar sin 85-årsdag 2015 med vännen och kollegan Carol Burnett.

Den amerikanske tv-stjärnan Jim Nabors har dött.

Han hade en populär tv-show, men var också framgångsrik som sångare.

Jim Nabors blev 87 år.

Jim Nabors avled under torsdagen, rapporterar amerikanska medier.

Maken Stan Cadwallader bekräftar dödsfallet för AP . Jim Nabors dog i deras hem på Hawaii.

Han blev känd för det amerikanska folket som karaktären Gomer Pyle i 1960-tals-tv-serien ”The Andy Griffith show”. Där introducerade han ord som ”golly” och ”shazam” för publikens vokabulär.

Jim Nabors gjorde därefter sin egen tv-show, som pågick under fem års tid.

Han syntes även i filmer som ”The Best Little Whorehouse in Texas” och ”Cannonball Run II” och spelade mot Burt Reynolds i actionkomedin ”Stroker ace”.

Uppskattad sångare

Dessutom var Jim Nabors sångare med en uppskattad barytonröst. En av hans mest ikoniska låtar är ”Back home again in Indiana”, som han under många år dessutom sjöng på öppningsceremonierna av den amerikanska bilsporttävlingen Indianapolis 500. Senast framträdandet där gjorde han 2014.

– Alla vet att han var en underbar man. Och det är allt vi kan säga om honom. Han kommer bli mycket saknad, säger maken till AP.

Paret gifte sig 2013 i Washington, när staten nyligen hade lagligfört samkönade äktenskap. Då hade Cadwalleder och Nabors varit ett par i nästan 40 år. Nabor hade fram till dess hemlighållit sin sexuella läggning för media.

