Scott Wilson död – skådespelaren blev 76 år gammal

”The walking dead”-stjärnan hade leukemi

NÖJE 7 oktober 2018 06:04

Skådespelaren Scott Wilson, känd från tv-serien The Walking Dead – är död.

Wilson ska under en tid ha varit drabbad av leukemi – och 76-åringen dog under lördagen.

–Vi minns Scott som en lysande skådespelare och det har varit en ära att lära känna honom som en ännu mer lysande människa, uppger tv-kanalen AMC i ett uttalande.

Skådeseplaren Scott Wilson har en lång och framgångsrik karriär bakom sig med debut redan 1967 i Sidney Poatier-klassikern ”I nattens hetta”.

Sedan dess har han haft roller i filmer som ”Den store Gatsby”, ”Rätta virket” och ”Monster”.









1 av 3 | Foto: MediaPunch/REX Scott Wilson

Firad roll i tv-succén

Under de senaste åren var Wilson mest känd för sin roll som Hershel Greene i tv-succén ”The Walking Dead” – där han även uppges medverka i den kommande nionde säsongen.

Under lördagen dog Scott Wilson, efter att under en tid ha varit sjuk i leukemi, uppger amerikanska medier.

Nyheten bekräftades av Twitterkontot tillhörande seriealmbumet The Walking Dead, på vilken serien är baserad på.

”Vi är djupt ledsna över beskedet att Scott Wilson, den fantastiske skådespelare som spelade Herschel på #TheWalkingDead, har dött vid en ålder av 76 år. Våra tankar är med hans familj och vänner. Vila i frid i paradiset, Scott. Vi älskar dig”, twittrar man.

Även Scott Wilsons agent sörjer stjärnans bortgång.

– Scott var en av de mest genuina, inspirerande och uppriktigt omtyckta personerna. Hans fantastiska eftermäle kommer att leva vidare genom hans tidlösa prestationer. Han kommer att saknas djupt av sin fru, familj och vänner, säger agenten Dominic Mancini till People.

Spelar in sina scener

Beskedet om Scott Wilsons bortgång kom bara timmar efter nyheten om att karaktären Hershel skulle återvända till The Walking Dead – efter fyra säsongers frånaro.

Under serietidningsmässan Comic-Con i New York uppgav Angela Kang, ansvarig för ”The Walking Dead”, att Wilson skulle reprisera sin ikoniska roll.

Serien har säsongspremiär under söndagen och enligt källor till The Hollywood Reporter hade Wilson hunnit spela in samtliga sina scener under säsongen.

Här är de hetaste tv-serierna i höst 00:27

7 oktober 2018 06:04