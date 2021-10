Christer Lindarw gör comeback med After Dark – i ny form

Dragstjärnan berättar om nya showen – och sätter plus på livet: ”Kärlekslivet är vansinnigt underkänt”

helskärm Christer Lindarw.

Christer Lindarw återupplivar After Dark.

Nästa år slår dragshowen ”Club After Dark” upp portarna.

– Jag kände lite grann att det inte var någon som tog över vår stafettpinne, säger dragstjärnan.

I över 40 år skapade After Dark dragshowföreställningar, fram till avslutningsshowen ”This is it” 2017.

Men nu återuppstår After Dark i form av en helkväll med middagsshow på Vasateatern i Stockholm, under namnet ”Club After Dark”.

– Jag kände lite grann att det inte var någon som tog över vår stafettpinne vad gäller den här typen av show, drag och den här typen av underhållning som vi ändå har byggt upp till en stor grej under 40 år, säger dragstjärnan och kläddesignern Christer Lindarw, 68.

helskärm After Dark 2016.

”Är ju snart 70 år...”

Vasateatern kommer att byggas om till en Moulin Rouge-inspirerad miljö för föreställningarna, och Christer Lindarw utlovar att det blir något utöver det vanliga. Han tror att publiken kommer att ha längtat extra mycket efter den här typen av ”glitter och glamour” efter pandemin.

Men till skillnad från tidigare kommer Christer Lindarw själv inte att stå på scenen, utan går istället in i rollen som producent för showerna.

– Det är lite med ålderns rätt, jag är ju snart 70 år, och känner att när jag stod på scenen där under hösten 2017 så hade jag jättekul, det har jag alltid, men det är en jävla lång förberedelsebacke innan jag kommer ut på scenen.

Premiär nästa år

Han fortsätter.

– Trots att man har blivit äldre har våra shower snarare blivit mer avancerade, ännu snabbare byten, ännu högre tempo, ännu mer koreografi, texter och så vidare. Jag vill inte göra ett sämre jobb än jag brukar, jag vill inte hålla tillbaka för att jag inte riktigt orkar på grund av min ålder.

Men han stänger inte helt dörren för att någon kväll vara med på scenen om han känner för det just där och då.

– Men då är det inget som kommer att annonseras i så fall.

”Club After Dark” får premiär den 4 februari 2022.

Här är Christer Lindarws plus på livet just nu på ...

...hälsan

– Jag har börjat med en PT nu i början av pandemin, för jag slutade nämligen att röka när corona kom. Jag tänkte att jag inte ville bli en av de där äldre männen som rökte som det snackades om mycket där i början som dog. Då blev jag stressad och det gjorde mig motiverad till att verkligen sluta röka. Jag har inte tagit ett enda bloss sedan dess, våren 2020. Men, då blev det Netflix och ostbågar istället. Vilket gjorde att jag gick upp sju kilo fort som fan den våren. I början av sommaren så skaffade jag en PT och har nu tränat upp mig. Fysiskt tycker jag att jag är en fyra nu!

... ekonomin

– Den är också en fyra. Men det vet man inte efter att vi öppnat ”Club After Dark”, om inte en människa köper biljetter till den här stora investeringen vi gör nu, då kanske vi snabbt åker ner på en tvåa. Det är alltid en risk man tar med en ny produktion.

... kärlekslivet

– Då åker vi ner på... inte minus, men nästan. En svag etta. Vansinnigt underkänt. Jag har alltid trivts med att vara ensam. Jag har haft några förhållanden och en del kärlekshistorier naturligtvis genom årens lopp, men aldrig riktigt bott ihop eller flyttat ihop med någon. Men det är så jag har trivts, jag jobbar så mycket och har umgåtts med så mycket folk att jag inte har saknat den biten. Det har varit ganska skönt att efter jobbet komma hem och få vara lite ensam, säger Christer Lindarw och fortsätter:

– Sedan har jag inte direkt hittat någon heller som jag har haft ”dig vill jag leva livet med”-känslorna för. Men ju äldre man blir, desto svårare blir det också att ragga, även om man bara vill ha en liten sexuell relation här och där. Men nu när jag har fått lite muskler kanske man lockar någon! Kan det här bli en kontaktannons kanske, kan du skriva det?

... karriären

– Den vill jag ge en femma. Jag har ingenting att klaga på. Vi har ändå lyckats jobba med ett projekt vi skapade 1976 och det som började som en lek blev sedan ett yrke som var det jag levde på, och som blev en succé. Och sedan avrundade vi efter 40 år med en stor avslutningsshow som många tyckte var bland det bästa vi har gjort. Jag har fått ut så mycket roligt av det här under alla dessa år och blivit så uppskattad och har fått höra så fina ord av människor. Nyligen fick jag också Gösta Ekmans hederspris på Humorgalan för allt roligt vi roat människor med under åren, och det gjorde mig både rörd och glad.

... framtidsplanerna

– Det här projektet har premiär i februari så all fokus är på det. Förhoppningen är förstås att det ska bli jävligt lyckat och gå bra. Längre än till 4 februari ser jag inte nu, det är allt jag har i huvudet.

