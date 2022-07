Daniela Rathana: ”Jag började festa hårt när jag var typ 14”

Stjärnskottet om alkohol och droger, genombrottet och vad hon egentligen tror att tittarnas reaktion blir under ”Så mycket bättre”

GOTLAND. Hon har festat hårt sedan hon var tonåring.

Men nu är Daniela Rathana ”26 år och börjar bli bakis”.

– Men så har jag en del av mig som tänker ”du har inte nått botten än”. Kör på tills du verkligen kraschar, tills något verkligen händer.

Det är apropå att samtalet kommer in på hur alkoholen ständigt är närvarande under ”Så mycket bättre” som Daniela Rathana, 26, berättar om sin egen relation till alkohol, när Aftonbladet möter henne under inspelningen på Gotland.

– Jag började festa hårt och aggressivt när jag var typ 14. Och när jag var 18 började jag turnera. När man turnerar, det finns en gammal rockstjärnegrej om att man ska röka och kröka och festa hela tiden. Och jag lärde mig det, jag växte upp så. Nu är jag 26 och börjar bli bakis och känner att det tar av mig. Så jag måste verkligen bryta mönster.

”Inte nått botten”

Hon stannar upp och tänker till.

– Men så har jag en del av mig som tänker ”du har inte nått botten än”. Kör på tills du verkligen kraschar, tills något verkligen händer. Men jag är ändå förnuftig i grunden, jag tappar det inte totalt, men jag märker och ser ju att det är ett mönster. Framför allt när man står på scen och den adrenalinruschen... tänk dig att gå upp på en scen och folk ger dig applåder, vad är det för grej, det är jättekonstigt. För att hantera de nerverna och endorfinerna krökar man. Men jag försöker att checka mig själv.

helskärm Daniela Rathana.

Det känns lite läskigt när du säger att en del av dig vill se vad botten är, för det kan ju vara något riktigt illa. Men ändå har du en del av dig som känner så, var kommer det ifrån?

– Vet du vad jag har fattat? Att jag jämför mig med fel personer, jag jämför mig med de värsta. Det här tror jag är ganska vanligt när man ska försöka förstå sitt förhållande till alkohol och till droger för den delen. Att man tänker ”jag är inte värst, jag är inte som hon eller han”, säger hon och fortsätter:

– Jag har jättemånga polare som verkligen är pundare, men högfungerande, som har värstingjobb, toppen med kärleken, de klarar av livet liksom. Men de pundar varje helg. Jag tror att jag har jämfört mig med dem. Men å andra sidan är jag medveten om det.

”Jätte, jättevanligt med droger”

Har det i ditt fall varit både alkohol och droger?

– Det borde jag nog inte prata om faktiskt. Det jag kan säga är att växer man upp i Stockholm i dag, i min generation... det är jätte, jättevanligt med droger och det blir mer och mer normalisterat att knarka. Så har man barn i Stockholm måste man checka dem, för det är sjukt. Det är så tunga grejer folk håller på med det också och den typen av tunga saker håller jag inte på med alls.

helskärm Daniela Rathana.

Daniela Rathana började karriären med att köra bakom andra artister, innan hon slog igenom som soloartist under pandemin.

Men hon själv känner inte att hon har fått ett genombrott, trots att hon har fått Musikförläggarnas pris och en Grammis för årets pop, säger hon.

– Jag fattar ju att jag får spelningar och att det kommer publik till mina spelningar. Jag fattar att människor lyssnar på min musik. Men jag har inte haft en hit liksom. Och det känns inte som värsta karriären, men det här! Det känns som att man kan få ett genombrott om man medverkar här i ”Så mycket bättre”. Eller inte, vi får se.

helskärm Daniela Rathana.

Förutspår tittarreaktioner

Hon säger att hon känner sig som säsongens joker.

– Jag tror att många kommer att se på det här programmet i höst och tänka ”vem fan är den där personen och vad fan har hon på sig och hur fan pratar hon?” Vårda ditt språk, kvinna!”, kommer nog en del känna. Sen kanske det är några som kommer att hitta mig också.

Innan intervjutiden är slut säger hon:

– Egentligen vill jag kunna prata mer om sådana saker, det där med alkohol och droger och så, men det kanske är dumt att göra det.

”Så mycket bättre” sänds i höst på TV4.

helskärm Daniela Rathana tillsammans med delar av ”Så mycket bättre”-gänget: Nordman, Anna Ternheim, Johan Engelbert, Måns Zelmerlöw och Molly Hammar.

