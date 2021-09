Abba-släppet: Är det här supergruppen som hologram?

Här är de galnaste teorierna inför kvällens release

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

På en vecka har spekulationerna om nya musik svällt från de utlovade två låtarna till påståenden om ett helt nytt album med tio spår.

Abba-världen svämmar över av spekulationer och rykten inför torsdagskvällens stora presentation – där fans har bjudits in till events över hela Europa och USA.

Nu sprids bilder av hur den svenska supergruppen kan komma att se ut som hologram.

I Stockholm kommer specialinbjudna gäster och Abba -fans att samlas i en avskärmad del av Gröna Lund på torsdagskvällen. Inbjudningar har gått ut till liknande tillställningar i New York och London och i Wien har filmfestivalen tillägnat hela torsdagsvällen åt den svenska supergruppens direktsända release.

Men vad som kommer att presenteras är fortfarande oklart.

Reklamkampanj i London

Förra veckan rullade en stor reklamkampanj ut online och på enorma reklamskyltar i London med orden ”Abba voyage” och en nedräkning till torsdagskvällen. Brittiska The Suns fotograf har fångat Björn Ulvaeus och Benny Andersson på bild när de anlände till London under onsdagskvällen och enligt tidningen ska de båda Abba-medlemmarna närvara under presentationen på plats i den brittiska huvudstaden.

Det är också The Sun som har publicerat de säkraste uppgifterna om vad Abba förväntas presentera, där Abba voyage är namnet på den hologramshow som Aftonbladet var först i världen med att avslöja redan 2016 och som nu förväntas ha premiär i maj nästa år. Enligt The Sun ska också den del av Abba-eventet som sker i London äga rum i en specialbyggda arena där Abba voyage ska sättas upp.

The Sun har också publicerat uppgifter om att bandet under torsdagskvällen väntas spela upp och därefter släppa minst en av de två nyskrivna låtarna som Abba har bekräftat att de har spelat in.

helskärm Den nya webbsidan som startat Abba-feber i världen.

Vilda rykten

Under sin aktiva karriär har Abba släppt totalt 98 låtar, de två nyskrivna låtarna, balladen ”I still have faith in you” och upptempolåten ”Don’t shut me down” skulle då leda till att gruppens låtlista hamnar på jämt 100. Den nya musiken släpps i så fall som en del i lanseringen av den nya showen, där de fyra Abborna kommer att återförenas på scenen i form av hologram, så kallade Abba-tarer.

Men sedan reklamkampanjen för Abba voyage snurrade igång förra veckan har Abba-världen också svämmat över av spekulationer och rykten. Fans är övertygade om att den några sekunder långa musiksnutt som lagts ut på Instagram-kontot för Abba voyage är just balladen ”I still have faith in you” och därmed skulle vara den låt som kommer släppas före helgen.

Redan tidigare har det ryktats att Abba skulle ha spelat in fler låtar än de två som tillkännagivits. På en vecka har det ryktet svällt ut och fans har gått från att spekulera i att det kanske skulle kunna röra sig om en EP med fem låtar, till ett album med åtta låtar, till att det nu till och med påstås vara tio nyskrivna låtar, något som också rapporterats vidare av musiksajten Noise11. Där hävdas också att både de redan namngivna låtarna kommer att släppas denna vecka, tillsammans med minst en nyinspelad musikvideo. Abba-fansen är också övertygade om att albumet kommer att heta just ”Voyage”.

Är det här Abba-tarerna?

Bland Abba-fansen sprids också allt vildare rykten, som nog får ses som en osannolik fan-dröm, om att alla de fyra Abba-medlemmarna skulle närvara vid tillsammans vid torsdagskvällens release och kanske till och med sjunga ihop.

Under torsdagsförmiddagen publicerade också abbatalk, ett av många fankonton på Inastagram dedikerade till den svenska supergruppen, en bild tagen vid Waterloo station i London som kan avslöja hur Björn, Benny, Anni-Frid Lyngstad och Agnetha Fältskog kan komma att se ut som hologram. Reklamkampanjen i London tycks ha växlat upp inför kvällens stora presentation tycks nu visa upp yngre versioner av de fyra bandmedlemmarna, men i uppdaterade 2020-talsversioner.

Publisert: Publicerad: 02 september 2021 kl. 13.27