Ålder: 46.

Bor: I Karlstad.

Jobb: Skådespelare, regissör och komiker, medlem i humorgruppen Klungan.

Aktuell:

Tidigare medverkan i Sommar/Vinter: Sommarvärd 2011 och Vintervärd 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 och 2020.

Snabbguide

Skrytkvot: +

Skvallervärde: +

Känslostyrka: +++

Humornivå: +++

Åh fan-faktor: ++

Första meningen

Jag sitter i ett väntrum med blicken fastnaglad i golvet.

Sista meningen

Det tar tid att lära sig tycka om åldrandets förändringar, men nu har den börjat.

3 typiska låtval

1. Depeche Mode: Just can’t get enough.

2. Robyn: Dancing on my own.

3. Alphaville: Forever young.