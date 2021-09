Alan Lancaster i Status Quo är död

Hade diagnosen MS – blev 72 år

Publicerad: I går 14.58 Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Alan Lancaster (längst till vänster) med sina kollegor i Status Quo 2012. Arkivbild.

Alan Lancaster som var med och grundade det brittiska rockbandet Status Quo, har avlidit, skriver NME.

Han föddes 1949 i Peckham och spelade i skolorkestern tillsammans med sångaren Francis Rossi. 1962 bildade de bandet Scorpions ihop med två andra klasskompisar, John Coughlan och Ron Lynes.

De bytte namn till först Traffic, sedan Traffic Jam och till sist Status Quo. Gitarristen Rick Parfitt – som gick bort 2016 – kom med i bandet strax innan de släppte sin första skiva.

Lancaster skrev låtar

Gruppens första hit ”Pictures of matchstick men” kom 1968 och under 60-talet var Status Quo mer ett psykedeliskt popband, men mot mitten av 70-talet började de utveckla en rockigare stil. Sina största hits fick gruppen med ”Whatever you want” och ”Rocking all over the world”.

Alan Lancaster var bandets basist men skrev och sjöng flera av bandets tidiga låtar, till exempel “Backwater” och “Is there a better way”. Han sjöng även på klassikern “Bye bye Johnny”.

Lämnade Status Quo

Alan Lancaster lämnade Status Quo 1984, efter meningsskiljaktigheter om i vilken riktning man skulle utveckla musiken, och flyttade till Australien. Han var dock med vid flera återföreningar, senast 2014.

Alan Lancaster hade diagnosen MS. Han blev 72 år.

helskärm Status Quo med Alan Lancaster och Richard Parfitt i Köpenhamn för en spelning på Tivoli 1976-02-06.

Publisert: Publicerad: 26 september 2021 kl. 14.58

LÄS VIDARE