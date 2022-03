Jada Pinkett Smiths första ord efter skandalen på Oscarsgalan

”Tid för att läka”

Publicerad: I går 17.04

Han har bett om ursäkt, hon har varit helt tyst.

Fram tills nu.

Här är Jada Pinkett Smiths första ord efter maken Will Smiths attack på Oscarsgalan.

Chris Rocks skämt om Jada Pinkett Smiths rakade huvud gjorde hennes make Will Smith vansinnig. Mitt under Oscarsgalan sändning klev han upp på scenen och slog till Chris Rock.

Will Smith har efteråt bett om ursäkt, men från kvinnan som skämtet faktiskt handlade om har det varit tyst. Under sändningen syntes Jada Pinkett Smith himla med ögonen, och det var tydligt att hon inte uppskattade skämtet.

Tidigare i fjol rakade hon av sig håret då hon har den autoimmuna sjukdomen alopeci som leder till håravfall, något som hon har pratat öppet om.

helskärm Will Smith och Jada Pinkett Smith på Oscarsgalan 2022.

Jada Pinkett Smiths första ord

Nu har hon för första gången sedan skandalen postat ett inlägg på Instagram.

”This is a season for healing and I’m here for it”, står det, ungefärligt översatt till ”Det här är en tid för att läka och jag kommer att göra det”.

Jada Pinkett Smith har sedan makens utspel på Oscarsgalan valt att ta bort funktionen där alla följare kan kommentera inläggen.

helskärm Jada Pinkett Smith och Will Smith på Oscarsgalan 2022.

Startar utredning mot Will Smith

Oscarsakademin har tidigare meddelat att de startar en utredning kring händelsen.

”Akademin fördömer herr Smiths agerande vid gårdagens show. Vi har officiellt startat en formell granskning kring incidenten och kommer att undersöka ytterligare åtgärder och konsekvenser i enlighet med våra stadgar, uppförandekod och Kaliforniens lagar”, skriver de i ett uttalande enligt The Hollywood reporter.

Publisert: Publicerad: 29 mars 2022 kl. 17.04