Jessie J:s nya kärlek efter uppbrottet med Channing Tatum

Romansen med dansaren Max Pham Nguyen

Av: Moa Malmqvist

Publicerad: 02 mars 2021 kl. 10.18

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Jessie J har hittat kärleken igen.

I oktober förra året meddelade Jessie J att hon och Channing Tatum gått skilda vägar.

Nu visar brittiska stjärnan upp sin nya kärlek på Instagram, dansaren Max Pham Nguyen.

– Han är inte min killkompis, skriver hon i ett inlägg på sin Instagram.

Under måndagen lade Jessie J, 32, upp en bildserie på Instagram, på sig och sin nya kärlek Max Pham Nguyen. Inlägget lades upp efter att Daily Mail publicerat paparazzibilder på paret där de ses äta lunch tillsammans.

På Instagram skriver hon att fotona i tidningen fick henne ”att se ut som en gammal man som äger en båt, liksom Lord Farquards pappa som odlar en gammal frisyr”. I stället lade hon upp något mer smickrande bilder, där de bland annat är på en spa tillsammans.

För att undvika missförstånd kring deras relation avslutar hon inlägget med att skriva att ”Han är inte min killkompis”.

Dansaren och koreografen Max Pham Nguyen har turnerat med Ariana Grande, och uppträtt på bland annat Grammygalan och ”The today show”.

I oktober förra året offentliggjorde Jessie J och Channing Tatum, 40, att de gått skilda vägar efter att ha dejtat fram och tillbaka de senaste tre åren. Tatum hade nyligen separerat från sin ex-fru Jenna Dewan, 40, när han började träffa den brittiska sångerskan 2018.

I december 2019 meddelade paret första gången att relationen tagit slut, men återförenades månaden därpå. Tatum flyttade då till Storbritannien och flickvännen, men relationen höll inte och paret meddelade i oktober förra året att de brutit med varandra.

Jessie J firade nyligen tioårsjubileum för sitt debutalbum ”Who you are” med en liveströmmad konsert från The Troubadour i Los Angeles, som sändes via hennes Youtube-kanal.

