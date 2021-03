Suzanne Axells starka avsked i ”Fråga doktorn”

Här slutar hon – efter 18 år som programledare.

Suzanne Axells sorti blev känslosam

– Tack till alla som har brytt sig om den här Stockholmstjejen och faktiskt gillat det jag gör, säger hon.

För en dryg vecka sedan meddelade Suzanne Axell, 65, att hon slutar som programledare för ”Fråga doktorn”. I gårdagens avsnitt av ”Fråga doktorn” avslutade Axell programmet med ett känslosamt avsked.

– Jag ska tacka för all vänlighet som har strömmat emot mig under den gångna veckan, men också under alla mina 18 år här med ”Fråga doktorn”, säger hon.

Axell säger att hon fått grytlappar, träskor, äpplen och vantar skickat till sig av tittare.

– Vi på ”Fråga doktorn” har haft de mest fantastiska tittare som finns.

Foto: SVT Suzanne Axells avsked.

Rest 130 mil i veckan

I avskedet tackar hon också sina arbetskamrater i Norrköping, Karlstad, Stockholm och Umeå. Många, säger hon, har blivit vänner för livet.

– Tack också till alla vänliga människor jag mött, från taxichaufförer här i Umeå till hotellpersonal och alla tågvärdar. Alla de som har gjort mitt liv lite enklare när man som jag har gjort de senaste året, rest 130 mil i veckan. Söndagarna har för mig inte varit en helgdag utan en resedag, berättar hon.

Fortsättningsvis kommer hon istället att göra inslag i programmet med uppföljningar på de gäster som medverkat i ”Fråga doktorn” under året. Ny programledare blir Sofia Rågeklint, 46 och Karin Granberg, 59, fortsätter att svara på tittarnas frågor.

– Nu tar ni över ett hjärtebarn. Jag har slitit hårt för det här programmet må du tro. Vi har fått jobba två år tillsammans, du är en superfin arbetskamrat och jag kommer sakna dig så himla mycket. Grattis till er två tjejer, ni kommer föra det här skeppet vidare med glans, det är jag övertygad om, säger Suzanne Axell till Karin Granberg i avsnittet.

Foto: SVT Fick blommor av doktor Karin Granberg.

Rörd till tåtar

När avskedet börjar lida mot sitt slut blir hennes ögon tårfyllda och hon får ta emot en bukett tulpaner och en liten present inslagen i brunt papper.

– Tack till alla som har brytt sig om den här Stockholmstjejen och faktiskt gillat det jag gör. Det har betytt oerhört mycket för mig, nu blir jag lite rörd, men så är det, säger hon.

För Aftonbladet berättade Axell förra veckan att beslutet om att sluta berodde både på de långa ressträckorna och familjen. Under våren ska hon medverka i TV4:s ”Let’s dance”, som har premiär 20 mars, tillsammans med dansaren Tobias Bader.

