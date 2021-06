”The wire”-skådespelare död

helskärm Robert Hogan, trea från vänster, i ”Gone are the dayes”. Visa mer Foto: Walt Disney/AB BILDARKIV

Den amerikanske skådespelaren Robert Hogan, bland annat känd för sina roller i kriminalserien "The wire" samt i "The twilight zone" har avlidit, uppger NME.

Hans familj skriver i The New York Times att Hogan dog i sitt hem i Maine efter att ha fått lunginflammation. Under sin skådespelarkarriär medverkade Robert Hogan i mer än 100 avsnitt i olika amerikanska tv-serier. I "The wire" gjorde han rollen som den flitige barbesökaren Louis Sobotka.

Robert Hogan blev 87 år.

helskärm Robert Hogan till höger i teaterpjäsen ”Rutherford & son” i New York. Visa mer Foto: AP

