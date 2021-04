”Louie Louie”-gitarrist död

Mike Mitchell i 1960-talsbandet The Kingsmen är död

Publicerad: 19 april 2021 kl. 17.14

Uppdaterad: 19 april 2021 kl. 17.25

Foto: AP/TT The Kingsmen, med Mike Mitchell längst till höger i bild när de spelade med skådespelaren Annette Funicello. Arkivbild.

Mike Mitchell, som var en av medgrundarna till 1960-talsbandet The Kingsmen, är död. Han är kanske mest känd för sitt energifyllda gitarrsolo i gruppens hitlåt "Louie Louie" från 1963.

Det var en cover på en r'n'b-låt och gruppens rockigare version som nådde till en andraplacering på topplistorna i USA. Låten blev också föremål för en utredning av FBI, skriver The Guardian. Texten, som sjöngs av frontmannen Jack Ely, misstänktes vara obscen vilket gjorde att låten förbjöds i delstaten Indiana.

Mike Mitchell var den sista kvarvarande originalmedlemmen i bandet, som bildades i Portland, Oregon 1959. De fick även stor framgång med låtarna "Money (thats what I want)" och "The jolly green giant".

Mike Mitchell spelade med bandet under 60 års tid. Han blev 77 år.

