Oscarspristagarnas protest på röda mattan

Kostymen fylld med namn på personer dödade av polisen i USA – Uppmärksammade tacktalet: ”Idag kommer polisen döda tre personer”

Publicerad: 26 april 2021 kl. 11.31

NÖJE

Oscarsvinnarna Travon Free och Martin Desmond Roe gjorde röda mattan till en protestmarsch i natt.

Iförda kostymer med namn av personer som dödats av polisen i USA och med skor som prytts med bland andra George Floyds namn gick de på Oscarsgalan.

– Jag ber er, snälla var inte likgiltiga för vår smärta, sa Free i sitt tacktal.

Travon Free och Martin Desmond Roe vann en Oscar i natt för Netflix-aktuella kortfilmen ”Two distant strangers” som handlar om hur en svart man hamnar i en tidsloop som varje dag slutar i ett dödligt möte med en polis.

Redan på väg in till festligheterna i Hollywood förvandlade duon Oscargalans röda matta till en protestmarsch, där båda bar exklusiva Dolce & Gabbana-kostymer vars foder försetts med namnen på personer som dött på grund av polisvåld i USA, skriver New York Post. Gång på gång öppnade Free och Desmond Roe upp sina kavajer för att under tystnad protestera mot polisbrutaliteten.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Fodret på Travon Frees kavaj hade försetts med namnen på de personer som dött av polisvåldet i USA.

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Skorna pryddes med flera av offrens namn.

Namn i kostymen – och på skorna

Till kostymerna bar de båda kortfilmsmakarna dessutom gymnastikskor som försetts med ännu fler namn, inklusive George Floyds namn. Floyd dog efter att polismannen Derek Chauvin hållit ner honom mot marken med ett knä mot hans hals i nio minuter. Chauvin dömdes förra veckan för att ha orsakat Floyds död och riskerar nu upp till 40 års fängelse.

När det stod klart att ”Two distant strangers” också tog hem priset för bästa kortfilm på själva galan fortsatte Travon Free att markera mot polisbrutaliteten genom sitt tacktal, något som Hollywood Reporter uppmärksammat:

– Idag kommer polisen döda tre personer. och imorgon kommer polisen döda tre personer. Och dagen därpå kommer polisen döda tre personer. För polisen i USA dödar i genomsnitt tre personer om dagen. Det blir omkring 1 000 personer om året och oproportionerligt många är svarta personer, inledde han sitt tacktal.

– Och [författaren] James Baldwin har sagt: ”Det mest avskyvärda en person kan göra är att vara likgiltig inför andras smärta”. Så jag ber er, snälla, var inte likgiltiga för vår smärta.

