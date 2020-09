Peter Jihde: Obekvämt – men det är mitt jobb att bita mig i tungan

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 18 september 2020 kl. 11.49

Uppdaterad: 18 september 2020 kl. 15.34

Foto: Stefan Jerrevång Peter Jihde är aktuell med andra säsongen av ”På gränsen med Peter Jihde”.

Snart är det premiär för den andra säsongen av ”På gränsen”.

Programledaren Peter Jihde medger att han har fått bita sig i tungan under inspelningen.

– Det hade jag nog inte fixat för tjugo år sedan. Men nu är det mitt jobb.

Du är aktuell med en ny säsong av dokumentärserien ”På gränsen” där du har åkt till USA och mött människor vars åsikter är just på gränsen till vad som är acceptabelt i Sverige?

– Det är obekvämt att titta på och obekvämt att göra. Tro mig, ni vill inte åka till södra Chicago, särskilt inte om du följer gps:en och kvinnan som sitter bredvid dig säger ”I would not take that street”. Då har hon bott där och hennes son har blivit skjuten och avrättad i gängrelaterat våld. Då svänger du ganska snabbt till den gatan hon istället tycker vi ska köra på. Jag kommer aldrig glömma det.

Skulle du kalla det för ett drömprojekt?

– Både drömprojekt och mardrömsprojekt. Man lipar ju en hel del.

Är det svårt att inte tjafsa emot personer ni träffar med extrema åsikter?

– Jag är så pass gammal så jag kan bita mig i tungan nu. Det hade jag nog inte fixat för tjugo år sedan. Men nu är det mitt jobb att bita mig i tungan.

”Många som har dött av corona har diabetes i botten”

Vad säger frugan om projektet, vi antar att hon stundtals hade varit lite orolig? Det hade vi varit.

– Vi har larm installerat i våra telefoner och vi kontaktar folk när vi åker in i vissa områden och så vidare. Det är så hög säkerhet som det bara kan vara och det räcker för Karin. Vi gör så gott vi kan.

Du har ju diabetes, är du extra orolig för att bli smittad av corona?

– Det är många som har dött av corona som har diabetes i botten, det är en av de vanligaste underliggande sjukdomarna som försvagar kroppen så man inte orkar med kampen. Tanken har ju funnits där. Nu har jag diabetes typ 1 så jag vet inte riktigt vad det innebär. Men för mig kan en vanlig maginfluensa vara helvetet på jorden. Man injicerar insulin själv och måste sedan äta till det och sedan kräks man... Det är ett enormt svårt liv. Så jag har respekt för corona, men har inte slutat leva. Det gäller att hitta bra balans, jag tror man dör i huvudet annars.

Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN Yvette Hermundstad.

Firar 50 med SVT-Yvette

Nästa år fyller du 50. Har herrn ångest?

– Nej, jag har inte hamnat där ännu. Men jag gillar inte födelsedagar och tiger helst ihjäl dem i vanliga fall. Jag är i centrum så mycket annars så tycker det är skönt att inte vara det då. Jag firade min 40-årsdag med min kompis Yvette Hermundstad, så vi ska nog fira 50-årsdagen på något sätt. Vi har vissa planer som inte är publika ännu.

Hur ser fredagsmyset ut för familjen Jihde?

– Vi brukar alltid enas om en familjefilm, gärna en som man kan prata om efteråt. Nyligen såg vi ”Catwalk”, det är verkligen en film som måste ses.

Blir det tacos till fredagsrullen?

– Det kan det bli, men det är inget stående inslag. I somras grillade vi mycket, det gillar vi. Men bara att få vara tillsammans är härligt. Det är en fin dag. F som i familj!

FAKTA Peter Jihde Ålder: 49 år

Familj: frun Karin och tre barn

Karriär: svensk sportreporter och programledare. Har varit programledare för ”Idol”, ”Nyhetsmorgon” m.m. Lämnade TV4 2018 efter 18 år och gick över till MTG och TV3.

Aktuell: i nya säsongen av dokumentärserien ”På gränsen”. Premiär 28 september på Viaplay, Viafree och TV3.

LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 18 september 2020 kl. 11.49