Skådespelare skjuten till döds

Eddie Hassell sköts i samband med en bilkapning

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 02 november 2020 kl. 00.36

Uppdaterad: 02 november 2020 kl. 00.49

Foto: Pressbild/Instagram Eddie Hassell blev 30 år.

Amerikanska skådespelaren Eddie Hassell är död.

Enligt TMZ sköts han till döds på söndagsmorgonen i Texas.

Han blev 30 år gammal.

Amerikanska skådespelaren Eddie Hassell mest känd för rollen som Phil Nance i serien ”Surface” har dött 30 år gammal, rapporterar TMZ.

Enligt sajten sköts skådespelaren till döds i samband med en bilkapning någonstans i Texas. Ännu finns det väldigt lite uppgifter om exakt vad som har hänt.

Eddie Hassell har gjort mindre roller i serier som ”Bones”, ”Southland” och ”Studio 60 on the Sunset Strip” för att nämna några. Även roller i filmer som ”The kids are all right” från 2010 med Julian Moore och Mark Ruffalo i huvudrollerna, och ”Jobs” om Apple-grundaren från 2013.

Hassell var även författare och släppte boken ”Someone Should Tell You: Startling Revelations and Truths to Help You Understand and Improve Your Life” 2009.

På skådespelarens Instagram har kommentarsfältet börjat fyllas på med brustna hjärtan-emojis från vänner och följare.

