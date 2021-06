Pegs första ord om uppbrottet från Filip Lamprecht: ”Trodde jag skulle dö”

helskärm Peg Parnevik och Filip Lamprecht har gjort slut. Visa mer Foto: PONTUS ORRE

Det är slut mellan Filip Lamprecht, 24, och Peg Parnevik, 25.

Nu kommenterar Peg för första gången det tunga uppbrottet.

– Jag trodde inte att jag skulle överleva den perioden, säger hon i podcasten ”Pillowtalk”.

I radioprogrammet ”P3 med Sara Kinberg och Ison Glasgow” lördags bekräftade modellen Filip Lamprecht, 24, att han och Peg Parnevik, 25, gjort slut. Nu kommenterar artisten för första gången uppbrottet. I podden ”Pillowtalk”, som hon har tillsammans med sin syster Penny Parnevik, 24, berättar Peg att hon och ”Let’s dance”-vinnaren Filip Lamprecht fortfarande har en kärleksfull relation.

– It is nothing but love (”det är bara kärlek”). Jag älskar Filip och kommer alltid att göra det och han känner samma sak. Vi hörs hela tiden och jag trodde aldrig att jag skulle säga det här men jag är lyckligare än någonsin. Jag känner mig som mig själv igen, säger hon i podden.

”Trodde jag skulle dö”

Spekulationerna om paret började redan under vårens ”Let’s dance”-säsong. Då var de fortfarande tillsammans, men berättade att de gick i terapi.

Peg vill inte gå in på vad som fick förhållandet att ta slut, men säger att hon ”hamnade i en roll som inte var jag”, som hon inte kände igen sig själv i.

– Inte för att gå in på detaljer för mycket men it was really dark there for a while (”det var väldigt mörkt där ett tag”). Inte för att överdramatisera, men jag trodde jag skulle dö. Jag trodde inte jag skulle överleva den perioden, säger hon.

Fick näthat

Efter uppbrottet har Peg Parnevik tvingats utstå elaka kommentarer på sociala medier. Hon berättar i podden att folk skrivit saker som ”vad bra för honom att han är fri” – kommentarer som är omöjliga att ignorera även om hon och ex-pojkvännen vet var de har varandra.

– Jag säger att jag är fine jag mår bra, det betyder inte att jag fortfarande är sårbar, en människa och har känslor. Men när de kommentarerna kom var inte en bra tid för mig och min ätstörning och det gick inget bra. Bara så att ni vet. Sådana kommentarer fucks with my mental health (”stör min psykiska hälsa”).

Penny menar att systern mår bättre utan Lamprecht.

– Jag älskar Filip, han var som en bror till mig, men jag tycker att du är way better off (mycket bättre utan honom) och inget vet sanningen om det. Det är min åsikt.

