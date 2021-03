Nya Kings of Leon är en luftpastej

Per Bjurman om vad som kan ersätta gruppen

Publicerad: 27 mars 2021 kl. 14.56

Foto: Amy Harris / TT NYHETSBYRÅN Kings of Leon.

NEW YORK. Kings of Leons färska album håller dessvärre inte den klass jag började fantisera om efter första singeln.

Men det gör ju inget när istället sådana som Midland, Valerie June, Steve Almaas, Arab Strap, The Brother Brothers, Lainey Wilson och Dirty Knobs förgyller den tidiga våren med lysande ny musik.

Som gammal gubbstrutt är det lätt att bli cynisk och blasé och få för sig att man redan hört allt, men det är naturligtvis inte det minsta sant.

Personligen ”följer” jag inte samtida musik på samma sätt som när jag var recensent – på bronsåldern – men likafullt tycker jag sedan några år tillbaka det känns som att jag aldrig hört så mycket kittlande nyheter av alla möjliga sorter, möjligen för att jag till skillnad från då inte behöver ägna någon tid alls åt sånt som inte intresserar mig, och plågar ständigt bekantskapskretsen med Spotify-listor.

På den senaste hade jag trott att jag skulle få plugga Kings of Leon, för ett par singlar som föregick nya albumet lät riktigt inspirerade, men nä. ”When you see Yourself” är i huvudsak en luftpastej, full av tomma gester.

Desto roligare är det ju att exempel Steve Almaas går på knock med stringent, lätt country-färgad gitarrpop på ”Everywhere You’ve Been” – tveklöst Beat Rodeo-veteranens bästa soloalbum. The Dirty Knobs – konstellationen gitarrhjälten Mike Campbell lade all sin tid på när hans bandledare och mångårige vän Tom Petty gick bort – har också en hit i debutalbumet ”Wreckless Abandon”. Hör ”Fuck That Guy”. Lysande. Ännu mer lysande är soul-serenaderna på Valerie Junes ”The Moon and The Stars” – särskilt de hon framför ihop med ingen mindre än Memphis-drottningen Carla Thomas.

Skotska inde-duon Arab Strap har vi inte hört något nytt från på sexton år, men ”As Days Get Dark” har varit väl värd väntan. Bara att få höra Aidan Moffat spotta ur sig inledningsraderna i öppningsspåret ”The Turning of Our Bones” på den där magiska dialekten är en lisa.

The Brother Brothers är ett fånigt namn, men identiska tvillingarna David och Adam Moss kom till oss som en modern inkarnation av Everly Brothers på debuten 2018 och gör det på nytt på singlarna inför uppföljaren. Bedårande Countryrock-trion Midland triumfer även de på nya ”The Sonic Ranch” – och i Nashville hittar vi en ny Ashley Monroe på Lainey Wilson ”Sayin’ What I’m Thinking”.

Aaron Frazer, Japanese Breakfest, Liz Phair, Cassandra Jenkins, Bobby Dove, Hot Chip, Mac Leaphart och Teenage Fanclub är andra akter som har aktuella alster ute värda att kolla upp – och så tycker jag väldigt mycket om en hel del ny, oerhört kreativ hip hop men det är det ju ingen som tror på så jag låter bli att berätta!

Av: Per Bjurman

