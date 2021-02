Zara Larsson ger gratiskonsert

Av: TT

Publicerad: 16 februari 2021 kl. 16.29

Uppdaterad: 16 februari 2021 kl. 17.02

Zara Larsson ger en gratis liveströmmad konsert den 8 mars – som tillägnas alla kvinnor i världen.

Tre dagar efter att Zara Larsson släpper sitt efterlängtade album "Poster girl" gör hon en gratis liveströmmad konsert via Youtube. Spelningen kommer att finnas tillgänglig under en begränsad tid på plattformen.

Att konserten sker just den 8 mars, under internationella kvinnodagen, är ingen slump.

"Jämlikhetsfrågan har alltid legat mig varmt om hjärtat, så det känns helt rätt att tillägna min första spelning på drygt ett år till alla fantastiska kvinnor runtom i världen, säger hon i ett pressmeddelande.

Foto: Adam Ihse / TT Zara Larsson ger en strömmad konsert den 8 mars.

Det har gått fyra år sedan Zara Larssons senaste album "So good" släpptes. Den kommande plattan "Poster girl" beskrivs som en blandning mellan pop och modern r'n'b. Redan nu finns singlarna "Love me land" och "Talk about love" ute.

"Jag har längtat något sjukt efter att uppträda live, och jag hoppas att mitt band, mina dansare och jag kan sprida glitter och glädje hem till er alla”, säger hon i pressmeddelandet.

