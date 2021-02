”Bachelor”-programledaren tar en paus – anklagas för att försvara rasism

Chris Harrison: ”Jag har ingen att skylla än mig själv”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 16 februari 2021 kl. 07.24

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN Chris Harrison.

Han har lett ”The bachelor” sedan starten.

Nu hoppar Chris Harrison av den pågående säsongen och tar en paus – efter att ha anklagats för att upprätthålla rasism inom programformatet.

”Jag är djupt ångerfull”, skriver han på Instagram.

Chris Harrison, 49, har lett ”The bachelor” sedan starten i USA 2002 och även samtliga spin-offs, som ”The bachelorette”, av den omåttligt populära dokusåpan.

Nu meddelar programledaren att han tar en paus och hoppar av under den pågående 25:e säsongen, för att inte överskugga den historiska säsongen där det för första gången är en svart man, Matt James, som är bachelorn.

Försvarade rasismanklagad deltagare

Det hela började när Rachael Kirkconnell, en av deltagarna i årets säsong, anklagades för rasism efter att gamla Instagraminlägg uppmärksammades, där hon bland annat klätt ut sig till ursprungsbefolkningen och där hon deltog på en bal med antebellum-tema. Ordet antebellum hänvisar till tiden innan den amerikanska inbördeskriget och har en koppling till slaveriet i USA. Hon har därefter bett om ursäkt, skriver People.

Chris Harrison kom in i bilden efter att under en intervju förra veckan med Rachel Lindsey, den första svarta kvinnan som blev bachelorette 2017, bland annat sa att folk borde ha lite mer medkänsla och förståelse för Rachael Kirkconnell.

Hans kommentarer ledde till en stark reaktion bland ”Bachelor”-fansen.

Rachel Lindsey var bachelorette 2017.

”Borde varit bättre informerad”

Dagen efter kom han med ett uttalande på sin Instagram, där han bad om ursäkt ”för att felaktigt pratat på ett sätt som upprätthåller rasism”.

”Jag kommer alltid äga ett misstag när jag gör ett, så jag är här för att framföra en uppriktig ursäkt”, skrev han bland annat och fortsatte:

”Jag tog ställning om saker som jag borde varit bättre informerad om”.

Men Rachel Lindsey sa under torsdagen i en podcast att hon har svårt att acceptera ursäkten, och många andra ”Bachelor”-stjärnor, inklusive Matt James, uttryckte sitt stöd för Rachel Lindsey. Kvinnorna under den pågående säsongen släppte också ett uttalande där de skrev att de är ”djupt besvikna” och att de ”fördömer all försvar av rasism”.

Bad om ursäkt igen

Under helgen bad Chris Harrison om ursäkt för en andra gång, och gav beskedet om att han kommit överens med tv-bolaget om pausen och att han inte kommer att medverka i specialavsnittet som brukar sändas efter varje säsong. Hur länge pausen kommer att pågå framkommer inte.

”Jag har tillbringat de senaste dagarna med att lyssna på den smärta mina ord har orsakat, och jag är djupt ångerfull. Min okunnighet har skadat mina vänner, mina kollegor och främlingar. Jag har ingen annan att skylla än mig själv för sättet jag pratade på”, skriver han.

