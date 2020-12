FKA Twigs stämmer Shia LaBeouf för sexuellt ofredande och misshandel

LeBeouf: ”Har inga ursäkter”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 11 december 2020 kl. 20.08

Foto: Willy Sanjuan / TT Shia LaBeouf.

Artisten FKA Twigs stämmer expojkvännen, skådespelaren Shia LeBeouf.

Hon anklagar honom för sexuellt ofredande, misshandel och känslomässigt lidande, skriver New York Times.

Händelserna ska ha ägt rum under 2019.

Tahliah Debrett Barnett, känd under artistnamnet FKA Twigs, 32, uppger bland annat i stämningsansökan, inlämnad i Los Angeles under fredagen, att Shia LeBeouf, 34, medvetet gav henne en könssjukdom, och hon säger att det är något han erkänt för henne, skriver New York Times.

En annan händelse, som är central i stämningsansökan, handlar om en längre bilfärd, där Shia LeBeouf ska ha varit rasande på henne under hela resan, uppger FKA Twigs.

Hon säger att han en gång väckte henne mitt i natten, och försökte strypa henne. Han ska också ha tagit av sig säkerhetsbältet, samtidigt som han hotade med att krascha bilen om hon inte sa hur mycket hon älskade honom.

Fick blåmärken

Efter att ha bönat om att bli utsläppt ur bilen ska han ha stannat vid en bensinstation, och hon tog ut sina väskor från bagageluckan. Shia LeBeouf ska då ha följt efter och attackerat henne genom att kasta henne mot bilen och skrikit och tvingat in henne i bilen igen.

FKA Twigs uppger att hon utsattes för psykisk och fysisk misshandel många gånger under deras förhållande, som varade i knappt ett år.

Foto: TT FKA Twigs.

Hon säger att han kunde ta tag i henne och klämma henne så hårt att hon fick blåmärken, men att hon inte polisanmälde honom. Först för att inte skada hans karriär, och senare för att hon var orolig över att inte tas på allvar och att det skulle vara meningslöst.

Artisten uppger också att han sov med en laddad pistol. Hon var rädd för att gå till toaletten på natten, av rädsla att bli misstagen för en inkräktare och bli skjuten. Han lät henne heller inte ha på sig kläder i sängen, säger hon.

Rädd att inte bli trodd

Hon säger till New York Times att hon väljer att stämma honom för att öka medvetenheten och taktiken som gärningsmän använder för att kontrollera en.

Hon säger att hon blev mer och mer isolerad, och kände att hennes skyddsnät revs upp.

I ett tidigt skede gjorde hon ett försök att berätta för en kollega, men det togs inte på allvar.

– Jag tänkte för mig själv att ingen någonsin kommer att tro mig. Jag är okonventionell. Och jag är en svart person som är kvinna.

Även en annan tidigare flickvän anklagar Shia LeBeouf för kränkande behandling.

LeBeouf svarar i mejl

I ett mejl till New York Times säger Shia LeBeouf att ”många av anklagelserna inte är sanna” men att han är skyldig kvinnorna ”möjligheten att prata om sina uttalanden offentligt och acceptera ansvar för sakerna jag har gjort”.

”Jag är inte botad från min PTSD eller alkoholism, men jag är fast besluten att göra vad jag behöver göra för att återhämta mig, och jag kommer alltid att vara ledsen för de personer jag kan ha skadat på vägen.”

På torsdagen, dagen innan FKA Twigs lämnade in sin stämningsansökan, svarade Shia LeBeouf i ett mejl till New York Times om att han nu anklagas för kränkande beteende.

”Jag är inte den som kan berätta för någon hur mitt beteende fick dem att känna. Jag har inga ursäkter för min alkoholism eller mina aggressioner, bara rationaliseringar. Jag har varit en förövare mot mig själv och alla omkring mig under flera år. Jag har en historia av att skada de som stått mig närmast. Jag skäms för det och jag är ledsen för de jag har sårat. Det finns inget mer jag egentligen kan säga.”

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 11 december 2020 kl. 20.08

LÄS VIDARE