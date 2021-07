Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen – därför ses de aldrig

helskärm Phillipe Cohen och Bianca Ingrosso blev nyligen återigen ett par. Foto: SHIMODA MEDIA

Hårt jobb sätter kuggar i hjulen för Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen.

Den senaste tiden har de nästan helt slutat umgås.

– Det känns ju typ som att man är singel här hemma igen, säger hon i en video på Youtube.

Nyligen bekräftade Bianca Ingrosso, 26, och Phillipe Cohen, 27, att de återigen är ett par. Den senaste tiden har de dock inte setts ihop så mycket, och många av deras följare undrar hur det egentligen ligger till med relationen.

Bianca Ingrosso: ”ses inte”

I en vlogg på Youtube berättar nu Bianca Ingrosso att hon och pojkvännen inte hinner ses på grund av jobb.

– Jag och Phillipe vi ses inte så mycket just nu. Han har ju öppnat upp sin restaurang Ted och han jobbar typ 110 timmar, utan överdrift, över 100 timmar i veckan, säger hon.

När hon går upp på morgonen då sover Phillipe Cohen, och när han kommer hem sent på natten, då sover Bianca Ingrosso.

– Så vi har tråkigt nog inte så mycket tid för varandra just nu, och så är det ju under perioder när båda jobbar mycket och speciellt när man har olika tider som vi har just nu.

– Det känns ju typ som att man är singel här hemma igen, säger hon.

Phillipe Cohen jobbar hårt

Nu hoppas paret på att de ska hinna ses lite i sommar, men Phillipes hårda jobb på den nyöppnade restaurangen gör att han inte kan ta för mycket ledigt.

– Han hinner nog komma ner någon vecka till Palma med hans härliga syster och hennes man och deras nyfödda son, säger Bianca Ingrosso.

