Per Myrberg död – "en riktig skådespelare"

Född på Östermalm i Stockholm 1933. Utbildad på Dramatens elevskola 1955–1957.

På scenen: 92 roller på Dramaten mellan 1956 och 2013. Har även varit engagerad vid Stockholms stadsteater. Spelade i musikalerna ”Sound of music” och ”Chess” i Stockholm 1982 respektive 2011.

På film: ”Värmlänningarna”, ”Älskarinnan”, ”Adam och Eva”, ”Made in Sweden”, ”En handfull kärlek”, ”Garaget”, ”Den enfaldige mördaren”, ”The girl with the dragon tattoo”.

I tv: ”Hedebyborna”, ”Babels hus”, ”Det var då”, ”Saltön”, ”Gynekologen i Askin”.

Som artist: Svensktoppsframgång med ”34:an”, Beatles på svenska i ”Gul gul gul är vår undervattningsbåt”, flera skivor med tolkningar av Fröding och Taube.

Fick Litteris et Artibus av kungen 1988 och Dramatens O'Neillstipendium 1996.