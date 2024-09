23 kändisar avslöjar: Här är våra värsta julminnen

Brandkaos ● Överförfriskad tomte ● ”Jag var vansinnig” ● Tomten höll på att kvävas av bomullsskägget

Uppdaterad 2023-12-25 | Publicerad 2023-12-24

Alla har vi något risigt julminne i bagaget – så även kändisarna.

Eller vad sägs om uppeldade julklappar, kvävda tomtar och en magsjuka från helvetet – när en busstur på tre timmar utan toalett stod på schemat.

– Det var en av de värsta resorna som jag har gjort i hela mitt liv, säger ”Bonusfamiljen”-stjärnan Fredrik Hallgren.

Lars Lerin, 69, konstnär och tv-profil

– Ett jobbigt julminne var då min pappa hade eldat för hårt i öppna spisen, så det blev soteld i skorstenen. Det dundrade som åska. Jag fick ringa brandkåren och mamma plockade ihop gamla fotoalbum medan pappa sprang paralyserad hit och dit. Men elden hade brunnit ut när brandkåren anlände. Mamma bjöd brandmännen på kaffe och knäck.

Lars Lerin. Foto: Peter Wixtröm

Dogge Doggelito, 48, artist

– Jag har varit med om så jävla mycket. Ett år skulle vi ha levande ljus i granen och då började den brinna. En annan gång var vi ute och köpte julklappar i sista sekunden och var skitglada. Vi la sedan alla klapparna i taxibilens baklucka och när vi sedan var hemma betalade vi och klev ut. Men vi glömde ta med oss julklapparna och jag fick aldrig tillbaka dem.

– Ett annat år skulle jag uppträda på en julfest på julafton och satt och körde dit och var jättestressad – och krockade med ett rådjur. Hela bilen blev helt bucklad.

Julia Franzén.

Julia Franzén, 33, tv-profil

– Det var när tomten, en kompis från Norrland som hette Stein, landade och föll på vägen. Masken var helt skrynklig och i fallet hade också lyktan satt eld på skägget.

Mikael Rickfors med sambon Louise Raeder.

Mikael Rickfors, 75, artist

– En jul på min gård Grymlings på Gotland så var hela släkten där och tomten kom dit och delade ut julklappar. Plötsligt dunkade det på dörren och då stod det en tomte till där – en överförfriskad tomte som gick in och satte sig. Sedan bankade det på dörren ytterligare en gång, då var det en tredje tomte. Det var rätt kul, men de var kanske nyfikna på stockholmaren, alltså jag, som hade den där gården.

– En annan gång skulle jag vara tomte hos grannarna på Gotland och tog min säck och började gå dit. Vad jag inte tänkte på var att det var två kilometer att gå i hög snö så jag var helt slut när jag kom fram. Men jag fick lite dricka när jag var där och delade ut julklapparna. Innan jag skulle gå sa jag till barnen ”nu går jag, men lova att ni är snälla mot stockholmaren som har flyttat in där borta”. Stockholmaren, det var ju jag, haha!

Christopher O'Regan.

Christopher O’Regan, 48, historiker och författare

– Det är nog den där känslan som skilsmässobarn, att åka med en stor pappkasse med paket från det ena firandet till det andra. Och att sedan ha en bunt kvitton i fickan ifall man vill byta den där jävla spikmattan eller isbjörnsvasen.

Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson.

Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson, 65, dragshowartist

– Det var en jul när jag var 12-13 år. Eftersom jag älskar att elda så gick jag och morfar ut och för att elda upp presentpapper från oss och några grannar. Men jag tyckte det skramlade till lite när slängde in en av säckarna med papper. Då hade vi tänt eld på en familjs julklappar… Vi hann få ut lite, men det var bland annat kashmirhandskar i säcken och mycket blev förstört. Så det gick hett till den julen! Det var så tråkigt men de som var mest ledsna var ju de som hade köpt julklapparna och fick dem uppbrända.

– Vi pratar om det än idag och tycker nästan det är roligare än att titta på ”Kalla Anka”.

Jasmine Kara.

Jasmine Kara, 35, artist

– Jag har aldrig varit ett fan av julen även om jag släpper mycket jullåtar, som den senaste ”När räven raskar” med Emil Assergård. Den handlar mycket om när barn far illa i hemmet på grund av all fylla som ofta blir värst för så många just då. Också om hur det ena leder till det andra och alla glada förväntningar blir en mardröm för så många istället.

Lasse Holm.

Lasse Holm, 80, artist och producent

– Vi hade precis renoverat vårt sommarställe där vi alltid firar jularna. Då hade det varit en jäkla massa hantverkare där som hade byggt om och grejat. De hade bland annat dragit ny el. Sedan stod min fantastiska svärson, min dotters man, och gjorde en stor dansk maträtt som krävde ett långkok. Det var termometrar och prylar och han grejade med såser och olika saker. Då gick strömmen! Hantverkarna hade underminerat strömtillförseln. Det blev fullkomligt kaos och hela den här julmiddagssteken blev förstörd och jag var vansinnig! Det var jour då och sedan gick också vattenpumpen. Det blev mörkt och kallt i huset och det där är ett extremt taskigt julminne.

Suzanne Axell.

Suzanne Axell, 68, tidigare ”Fråga doktorn”-programledare

– Det var 2001 och första julen när mormor och morfar inte kunde vara med längre. Det blev tommare runt vårt bord och det kändes tufft.

Tess Merkel.

Tess Merkel, 53, artist

– Jag har inga traumajular som jag kan minnas. Men det är klart jag har varit med om jular som har gått åt helvete. Ett exempel var när jag låg i separation och det var kaos, och så ska man sitta där på julafton och hålla uppe en fasad och vara en ”happy family”. Och så har man en passiv aggression som behöver komma ut just då… Tar man sedan några järn så blir det ju kaos.

Lasse Kronér.

Lasse Kronér, 61, programledare

– Det var när tomten öppnade dörren och andades in lite för snabbt och fick ner bomullsskägget i halsen. Han höll på att bli kvävd så han slet av sig masken. Det var mitt sista år med tomten och mitt första med min far som dålig skådis. Jag var runt sex år då.

Josefine Sundström.

Josefine Sundström, 47, radioprogramledare

– Det var när jag låg sjuk under covid. Jag var ensam hemma med feber och fick köra Facetime med familjen som var iväg och firade. Det var ganska tråkigt.

Tony Irving.

Tony Irving, 57, ”Let’s dance”-domare och tv-profil

– Mitt värsta julminne var när jag försökte flyga från Stockholm hem till Manchester. Mitt flyg blev inställt och alla andra flyg var fullbokade. Men jag lyckades hitta ett flyg dit genom att åka via Paris. När jag väl kom dit var flyget till Manchester inställt...

– Jag vaknade på juldagen på en bänk på Paris flygplats. På annandagen kom jag hem till mina föräldrar genom att flyga till London och åka tåg därifrån. Dagen efter gick mitt flyg tillbaka till Stockholm igen. Det var som en jäkla komedipjäs. Men de få timmar vi fick tillsammans var guld värt.

Joel Åhlén och Anitha Clemence.

Anitha Clemence, 45, influencer

– När jag var liten hade jag listat ut att det var pappa som var tomten och hade ett högt självförtroende i frågan. ”Ta av mig masken då”, uppmanade tomten mig. Jag gick darrhänt, men kaxigt fram och gjorde det. Under tomtemasken hade pappa en skräckmask från Buttericks. Paniken när det var en riktigt elak gubbe där under tomtemasken är nog utan tvekan mitt värsta julminne. Jag tror jag sprang rakt ut ur huset och gömde mig bakom en snödriva. Det tog lång tid innan jag vågade mig fram.

Fredrik Hallgren.

Fredrik Hallgren, 50, skådespelare

– Jag åkte till Thailand en jul. När jag skulle åka hem blev jag magsjuk och det var en av de värsta resorna som jag har gjort i hela mitt liv. Då var det koltabletter som räddade mig. Men jag var sjukt nervös för flygresan och transferbussen utan toalett i tre timmar. Folk visste ju också vem jag var och tänkte att någon skulle säga ”jag såg Fredrik som spelar Rudolf i Sune-filmerna och han sket på sig”. Den personen vill man liksom inte bli, men jag klarade mig från det.

Martin Melin.

Martin Melin, 56, polis, riksdagsledamot och tv-profil

– Jag har några jobbiga julminnen från de julaftnar jag jobbat på polisen – dom har etsat sig fast. En gång fick vi åka till en lägenhet där en ung man bodde, som inte hade hörts av på ett tag. Vi hittade honom hängd och fick ta hand om kroppen. Sedan åkte jag hem och skulle ”fira” jul…

Anna-Charlotta Gunnarson.

Anna-Charlotta Gunnarson, 54, radioprogramledare

– Det värsta julminnet är när min mamma låg för döden och jag vakade dag och natt vid hennes sjuksäng i Arvika. Hela världen var som en grå ridå. Jag minns hur hon fick in lite Janssons frestelse i en äggkopp, men det var för mycket för henne att äta. Julstämningen uteblev rätt rejält det året, om man säger så. Men i år lagar jag en egen Jansson och äter den till mammas minne.

Edward Blom.

Edward Blom, 53, gastronom, författare och tv-profil

– Någon gång när jag var runt 20 år så hade jag magsjuka. Jag var på bättringsvägen så jag kunde vara med, men kunde knappt äta någonting av all julmat.

Ragnar Dahlberg.

Ragnar Dahlberg, 80, tidigare programledare

– Min Gun-Britt och jag hade varit tillsammans i många år och hade bestämt oss för att vi skulle slå ihop våra påsar och gifta oss på julafton i Gun-Britts stuga i skärgården, där delar av familjen skulle fira jul. Ena dottern skulle förrätta vigseln och allt var mycket hemligt.

– Eftersom det var så hemligt tordes jag inte beställa brudbukett för då skulle skvallret vara ute. Min fadäs var att jag sedan glömde fixa den. På julafton hade Gun-Britts brors svärmor tagit med sig en julblomma, men råkade få med sig fel påse. Den innehöll grönkål som skinkan skulle dekoreras med.

– När bomben detonerade och dottern ställde frågan ”tager du Ragnar Dahlberg…” blev chocken bland de församlade så stor att ingen noterade att bruden bar en bukett grönkål. Varje år känner jag skam över min fadäs.

Ewa Roos.

Ewa Roos, 74, artist och skådespelare

– Vi flyttar för gott från Ljusterö till Helsingborg och sitter i bilen på väg dit just nu. Så den här julen kanske blir den värsta någonsin då vi kommer bo i kartonger. Det är över 200 kartonger och det kommer vara totalt kaos. Snacka om rörig jul! Men någonstans måste man skratta åt eländet.

Zinat Pirzadeh.

Zinat Pirzadeh, 56, komiker och författare

– En av de värsta jularna jag har haft var när vi åkte utomlands för att fira julafton i värmen och köpte en prisvärd resa inklusive hotell. Men väl på plats insåg vi att vi hade hamnat på värsta kackerlackshotellet. Det gick inte heller att låsa dörren till vårt rum så jag var nästan vaken hela natten och vaktade tills vi kunde byta hotell dagen efter – det vill säga på juldagen. Nu vet jag att man inte ska välja hotell efter fina gardiner i alla fall – och if you pay peanuts you get monkeys.

Karin Adelsköld.

Karin Adelsköld, 50, komiker och författare

– Min värsta jul var den första julen som tvåbarnsmorsa när jag fortfarande inte hade fattat att jag behövde sänka mina ambitioner för att orka. Jag minns att jag låg under köksbordet och grät och åt julmaten som barnen hade kastat ner och var helt slut. Idag har jag inga ambitioner alls när det gäller jul. Får jag en sillbit och en kram är jag nöjd.

Alexandra Zazzi.

Alexandra Zazzi, 57, kock och tv-profil

– Det var när min far låg på dödsbädden 2010. Vi var där på dagen och sa adjö med allt vad det innebär, vi visste att det inte fanns något att göra. Sedan gick han bort på nyårsafton och det är det värsta jag har varit med om.

