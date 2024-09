Whams julplåga slutligen på tronen efter 39 år

”Skrev den med förstaplatsen i åtanke”

Publicerad 2023-12-22

email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Brittiska popduon Whams klassiska jullåt ”Last Christmas” knep förstaplatsen för de mest spelade låtarna i Storbritannien inför jul.

Bedriften skedde 39 år efter det att låten släpptes för första gången inför julen 1984, rapporterar Sky News.

”Last Christmas” strömmades drygt 13 miljoner gånger mellan den 15 och 22 december.

Bedriften innebär att ”Last Christmas” innehar rekordet för den jullåt som strömmats mest under sjudagarsperioden, och även den låt som under längst tid har varit på väg mot förstaplatsen, enligt Official Charts Company som sammanställer topplistorna.

expand-left helskärm George Michael och Andrew Ridgeley utgjorde 80-talsduon Wham. Bilden är från en konsert i Peking 1985.

80-talsduon Wham utgjordes av George Michael och Andrew Ridgeley. George Michael, som skrev låten, dog 2016.

– Han skrev den med förstaplatsen i åtanke, det var målet. Han råkade skriva det som koncentrerade julens väsen i ljudform, säger Ridgeley till BBC.

På årets brittiska topplista inför julen kom Sam Ryders ”You're Christmas To Me” och Mariah Careys ”All I Want For Christmas Is You.