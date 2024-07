Sinéad O’Connors dödsorsak fastställd

Rättsläkare bekräftar

Uppdaterad 2024-01-10 | Publicerad 2024-01-09

Sinéad O’Connors dödsorsak har fastställts.

Nu bekräftar rättsläkare att hon dog av naturliga orsaker.

Artisten dog i juli 2023, bara 56 år gammal, och hittades livlös i sitt hem i London av polisen.

”Det är med stor sorg vi meddelar att vår älskade Sinéads bortgång. Hennes familj och vänner är förkrossade och ber om om att få sörja i fred under denna svåra tid”, sa familjen i ett offentligt uttalande efter hennes död.

expand-left helskärm Sinéad O’Connor vid Grammy Awards 1989.

Släppte tio album

Sinéad O’Connor släppte tio album under sin karriär. Hon debuterade med albumet ”The lion and the cobra” 1987. Det stora genombrottet kom med låten ”Nothing compares 2 U”, som skrevs av Prince. Låten toppade listorna 1990, och samma år utsågs den till ”årets världssingel” av Billboard music awards.

Artistens bortgång väckte reaktioner världen över, och tusentals fans följde begravningskortegen i Bay på Irland i augusti.

expand-left helskärm Sinead O’Connor på Akvarium Klub i Budapest 2019. 2018 konverterade hon till Islam.