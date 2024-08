”Love is blind”-Amanda om graviditeten: ”Grät och skrattade”

Tv-profilen väntar barn med Sergio Rincón

Uppdaterad 2024-05-09 | Publicerad 2024-02-12

Amanda Jonegård tog ett graviditetstest efter en dröm.

Nu öppnar ”Love is blind”-deltagaren upp om känslorna – och maken Sergio Rincóns tidigare okända barn.

– Jag har hela tiden tänkt att de två sakerna inte behöver hänga ihop, säger hon till Mama.

”Love is blind”-deltagaren Amanda Jonegård, 34, väntar barn tillsammans med maken Sergio Rincón, 38. Det avslöjade paret under återträffen av ”Love is blind”.

Nu berättar Jonegård för Mama att det var en dröm som fick henne att ta ett graviditetstest.

– Jag var helt säker på att jag inte var gravid. Men sen hade jag en graviddröm och jag tror att det fick mig att ta ett test, säger hon till tidningen.

Känslosamma kvällen: ”vi grät”

Hon tänkte först vänta med att berätta för Sergio Rincón, dels för att hon själv var chockad men också för att maken hade ”mycket på jobbet”.

Men sedan tog pirret över och hon delade med sig av nyheten.

Det blev en känsloslam kväll för det gifta paret.

– Vi grät, vi skrattade, vi var berörda och bara: ”Vi har gett oss in i det här kapitlet nu”. Men vi var väl på ett sätt inte helt chockade heller, vi visste ju att det kunde hända.

expand-left helskärm Amanda Jonegård.

Amanda har inte träffat Sergios tidigare okända barn

På Netflix ”Love is blind”-återträff bekräftades att ryktet om att Sergio Rincón hade ett tidigare okänt barn faktiskt stämde.

När Amanda Jonegård blev gravid hade det bara gått två månader sedan paret fått kännedom om den nya familjemedlemmen.

Nu svarar deltagaren på hur hon tänker kring situationen.

– Jag har hela tiden tänkt att de två sakerna inte behöver hänga ihop. Men det känns viktigt för mig att ha en fin kontakt med barnet, det vill jag verkligen ha. Just nu är allt väldigt nytt och vi har inte träffats, men jag hoppas att det kommer funka fint.

expand-left helskärm Sergio och Amanda i ”Love is blind”.

Bor kvar i lägenheten med sovloft

Paret har tagit reda på bebisens kön och bestämt namn, men vad det blir håller de för sig själva.

Amanda Jonegård och Sergio Rincóns bor också kvar i Rincóns omtalade lägenhet med sovloft i köket och trivs bra. Men Jonegård säger att de planerar att se sig om efter något nytt ”när den lilla börjar krypa eller behöver eget rum”.