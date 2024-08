John Stamos: Teri Copley var otrogen med Tony Danza

Ex-flickvännen förnekar: ”Hade gjort slut”

Publicerad 2023-10-28

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

John Stamos hittade flickvännen Teri Copley i säng med skådespelaren Tony Danza.

Det skriver ”Huset fullt”-stjärnan i sin nya självbiografi.

– Det var hemskt, säger han till Entertainment weekly.

John Stamos, 60, och skådespelaren och modellen Teri Copley, 62, hade varit ett par i ett år när hon bedrog honom på 80-talet, uppger han i sin kommande självbiografi ”If you would have told me”.

I boken skriver ”Huset fullt”-stjärnan att han åkte hem till sin dåvarande flickvän när hon inte svarade i telefon. Väl framme klev han in i hennes gästhus och hittade henne i sängen med skådespelaren Tony Danza, 72.

”Jag försöker hålla tillbaka tårarna. Tiden saktar ner tills jag är som förstenad. Jag kan inte andas. Några tårar rullar ner för kinden”, skriver han enligt Entertainment weekly.

expand-left helskärm John Stamos.

Ex-flickvännen förnekar otrohet

– Jag kan inte förklara det, men jag skulle hellre få näsan sönderslagen igen eller något för att smärtan är så överväldigande. När jag ser tillbaka känner jag att hon förmodligen inte var den rätta tjejen för mig. Men att se honom, att inse att det var han och så, det var svårt. Det var hemskt, säger han till sajten om händelsen.

John Stamos skriver att han sprang gråtande därifrån.

Men Teri Copley har en annan bild av händelsen. Till People säger skådespelaren att relationen med Stamos var över när hon träffade Danza och att hon inte var otrogen.

– Jag undrade vad John gjorde där eftersom vi hade gjort slut. Han tittade bara på mig och skakade på huvudet och gick därifrån.