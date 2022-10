”Robinson”-Pernilla kritisk mot TV4 efter missen: ”Skittråkigt”

Hennes öde avslöjades i ett tidigare avsnitt

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

Pernilla Johansson får lämna ”Robinson” för ”Gränslandet” i kvällens avsnitt.

Men hennes sorti avslöjades av misstag redan på söndagen. Nu riktar hon kritik mot TV4.

– Det är så pissigt att det blev som det blev, säger hon.

I söndagens avsnitt av ”Robinson” stod TV4 för en miss. De råkade visa att Pernilla Johansson, 32, hamnar i gränslandet – trots att hon vid tillfället fortsatt var en del av lag syd.

Hon får nämligen lämna i tisdagens program. Och hon gör det på eget bevåg.

Lagkaptenen Alexander Strandberg, 43, får i uppgift att välja en lagkamrat som han kan tänka sig att växla för en person i gränslandet.

I en känslosam scen erbjuder Pernilla Johansson att offra sig.

– Ni har gjort så mycket för mig och jag vill inte att någon av er ska åka, säger hon till gruppen med tårar i ögonen.

Hon utvecklar sedan sitt resonemang.

– Jag var nog varken mentalt, fysiskt eller kunskapsmässigt redo för detta. Och de har gjort allt för mig, säger hon i programmet.

Alexander Strandberg lyssnar på hennes vädjan och väljer henne.

helskärm

Kritiken: ”Jävligt klantigt”

Men eftersom beskedet redan hade avslöjats av TV4 kom det inte som en överraskning för många tv-tittare.

Pernilla Johansson riktar nu kritik mot kanalen.

– Det enda som var segt var att det var min finaste scen i säsongen, därför tycker jag att det är så pissigt att det blev som det blev. Skittråkigt, säger hon.

Hon tror att hennes avsked kommit som en stor överraskning om det inte vore för att TV4 spoilat det.

– Jag tror inte att det var så många som trodde det, så det var många som blev chockade. Så jag tror nästan mest att mina, inom parentes, fans blev jättebesvikna på TV4, och jag med.

Missen ska också ha blivit en snackis internt bland deltagarna.

– Ja, folk är jätteupprörda. Alltså folk tycker att det är sinnessjukt att man inte har sett detta och att det låg kvar såpass länge, och att det var jävligt klantigt, säger Pernilla Johansson.

helskärm

TV4: ”Olyckligt fel”

TV4 åtgärdade sin blunder under måndagen, och numera är det riskfritt att kolla på avsnittet på C More och TV4 Play.

Gustav Carlsson, exekutiv producent för ”Robinson”, skriver i ett sms till Aftonbladet att det var ”ett riktigt olyckligt fel” och att han förstår både tittare och deltagare som är irriterade.

”Vi beklagar för det inträffade”, skriver han.

Fotnot: Deltagare som röstas ut eller på annat sätt får lämna ”Robinson” kan hamna i det så kallade gränslandet. Där har de chansen att tävla sig tillbaka in i kampen om det åtråvärda Robinsonstatyetten.