Carly Simons två systrar döda i cancer – samtidigt

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

Stjärnan Carly Simons två systrar har dött – med en dags mellanrum.

Både Lucy Simon och Joanna Simon dog i cancer.



Sångerskan Carly Simon, 77, har förlorat båda sina systrar, Lucy och Joanna, i cancer – med en dags mellanrum.

Lucy Simon, 82, dog i torsdags i sviterna av en långvarig bröstcancer i sitt hem i New York. Dagen innan dog äldsta systern Joanna Simon, 85, i sköldkörtelcancer.

Tidningen New York Times uppmärksammar båda systrarnas bortgång med två långa artiklar publicerade intill varandra i lördagens tidning.

Precis som Carly Simon var både Lucy och Joanna mycket framgångsrika artister, på olika håll. Lucy Simon har tidigare berättat hur uppväxten präglades av sång och musik.

– Vi kom alla ut sjungandes, sa hon och syftade på hur de föddes. Hon fortsatte:

– Och vi fortsatte sjunga. Vid middagsbordet kunde vi inte bara säga "Kan du skicka mig saltet?", vi brukade sjunga det. Ibland som Gershwin skulle ha sjungit, ibland flerstämmigt.

Äldsta systern Joanna var firad operasångerska medan Lucy satsade på musikalscenen och Broadway där hon bland annat belönades med en Tony award, teaterns motsvarighet till Oscar, år 1991.

helskärm Carly Simons, 2013.

Innan dess gjorde Lucy Simon flera skivor med barnmusik, en av dem från 1981 – som även Bette Midler och Linda Ronstadt medverkade på – belönades med en Grammy.

Efter operakarriären arbetade Joanna Simon både som tv-journalist och som mäklare. Som journalist belönades hon med en Emmy för ett längre reportage om bipolär sjukdom. I rollen som mäklare kunde hon dock ha nytta av sin operastämma:

– När jag tar med klienter för att visa intressanta lägenheter, går jag in i lägenheten intill och tar ton. Om de kan höra mig då så blir det ingen affär, har hon sagt enligt New York Times.

Mäklarkarriären ledde henne också till ett förhållande med legendariske tv-journalisten Walter Cronkite. De lärde känna varandra vid en lägenhetsvisning och var ett par fram till Cronkites död år 2009.

De tre systrarna stod alltid varandra nära. Lucy Simon har tidigare berättat om när hon 1985 låg på sjukhus i väntan på en operation. Både Joanna och Carly dök upp för att stötta henne:

– När de kom med sängen som skulle ta mig till operationsrummet så sjöng vi trestämmigt tillsammans. Det stärkte mig, har Lucy Simon sagt enligt New York Times.

Carly Simon har inte uttalat sig efter systrarnas död, men nästa månad ska hon bli invald i Rock and Roll Hall of Fame, med hits som ”You're so vain”, Bond-låten ”Nobody does it better” och Oscarsbelönade ”Let the river run” på meritlistan.