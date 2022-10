Pianogiganten var en av rockens pionjärer

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Jerry Lee Lewis är död. Den amerikanske rocklegendaren blev 87 år.

”The killer” är död.

Jerry Lee Lewis var pianogiganten, rock n' roll-pionjären och den sista levande artisten från Sun Records-eran på 50-talet, samtida med Elvis Presley och Little Richard.

Jerry Lee Lewis föddes 1935 på en liten gård utanför Ferriday i Louisiana, USA. Hans pappa brände egen sprit, men slutade med det för att vara en bättre förebild. Familjen intecknade sitt hus för att köpa den unge Jerry Lee ett piano. Det sägs att gossen ska ha blivit utkastad ur kyrkan när han började spela en gospellåt i boogie woogie-version.

1948 spelade Jerry Lee Lewis låten ”Drinkin' wine, spoo-dee-o-dee” under ett framträdande hos en lokal bilhandlare och insåg att han ville bli artist. Han gifte sig med ”en äldre kvinna” som 15-åring (hon var 17) och han spelade på klubbar i Nashville. Men den legendariska scenen Grand Old Opry ville inte ha honom och han liftade till Memphis där han flyttade in hos sin kusin och provspelade för Sun Records-ägaren Sam Phillips, som hyrde in honom som pianist. Första egna låtarna var en cover av Ray Prices ”Crazy arms” samt egna kompositionen ”End of the road”.

Stora genombrottet 1957

Den 4 december 1956 har för alltid skrivits in i rockhistorien, då Jerry Lee Lewis och Johnny Cash var i studion när Carl Perkins spelade in. Elvis Presley kom förbi och tillsammans började de fyra jamma gamla gospellåtar och nya hits. Sam Philips lät bandet rulla och den kända jamsessionen har senare släppts på cd som ”Million dollar quartet”.

Jerry Lee Lewis spelade in ”Whole lotta shakin' goin' on”, en cover på Big Maybelle, och sin egen ”Great balls of fire”. Han fick sitt stora genombrott på ”The Steve Allen Show” 1957 och gav sig ut på turné till Storbritannien året därpå. De brittiska reportrarna på plats på flygplatsen frågade den unga kvinna som rest med Lewis vem hon var och när hon svarade ”hans fru” blev det stor skandal. Kvinnan var nämligen Lewis kusinbarn och bara 13 år gammal. De hade gift sig utan att be om föräldrarnas tillstånd, Jerry Lee Lewis ska ha försäkrat henne om att hans syster gift sig redan vid tolv års ålder – och blivit änka samma år.

– Hemma kan en flicka gifta sig vid tio om hon kan hitta en karl, sade 13-åriga Myra Gale Brown till en brittisk reporter, enligt Washington Post.

Drunknade i pool

Det visade sig även att paret gift sig medan Lewis fortfarande inte hade skilt sig från sin andra fru. Han var vid tiden 22, och skandalen var ett faktum. Brittisk press målade upp negativa rubriker och turnén fick ställas in.

Relationen skildras i biopic-filmen från 1989, ”Great balls of fire”, med Winona Ryder som Brown och Dennis Quaid som Lewis.

Efter skandalen gick karriären inte längre spikrakt uppåt för Jerry Lee Lewis. Paret var trots skandalen gifta i ytterligare 13 år och fick två barn tillsammans, varav en son drunknade i en pool vid tre års ålder. Lewis ska ha klandrat Brown, som inte hade uppsikt vid tillfället. När de skilde sig 1970 angav hon misshandel, både fysisk och psykisk, samt otrohet.

Greps av polisen

1960 öppnade Lewis en egen studio i Memphis och spelade in sin sista stora hit under samma period, en cover på Ray Charles ”What I'd say”. Han fortsatte med musiken men storhetstiden från 50-talet var förbi. 1968 föreslog hans manager att han skulle fundera på att byta rock n' roll mot country och låten ”Another place, another time” blev en hit på countrylistan.

1973 dog Jerry Lee Lewis Jr, första sonen i det andra äktenskapet, i en bilolycka (även Lewis storebror hade dött i en bilolycka när Jerry Lee var tre år).

1977 skulle Jerry Lee Lewis hälsa på sin gamle vän Elvis Presley på dennes uppmaning. Han körde med en pistol på instrumentbrädan in i grindarna vid Graceland och greps av vakterna. Han ska ha skämtat om att han var där för att skjuta Elvis, samt krossat en flaska champagne mot bilens fönsterruta. Polisen grep honom, men han släpptes senare mot borgen.

– Jag var riktigt i gasen den kvällen, har han sagt i intervjuer.

Jerry Lee Lewis dog den 28 oktober 2022 i sitt hem i Mississippi, USA.