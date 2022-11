Pär Lernströms syrliga pik mot David Hellenius i ”Bianca”

Kommenterar konkurrentens digra prissamling

Pär Lernström skickar en syrlig pik till TV4-kollegan David Hellenius i lördagskvällens ”Bianca”.

På frågan vad han känner när Hellenius vunnit Kristallen ännu en gång svarar han:

– Vad ska ska det vara bra för?

David Hellenius, 48, har tagit hem Kristallen för bästa manliga programledare hela nio gånger. TV4-kollegan Pär Lernström, 42, har däremot aldrig prisats i samma kategori.

I lördagskvällens ”Bianca” sätts Lernström i heta stolen – och får då svara på en rad obekväma frågor.

Bianca Ingrosso påbörjar en mening som han måste avsluta.

Vid ett tillfälle säger hon ”efter att David Hellenius ännu en gång vunnit Kristallen känner jag...”, varpå Lernström svarar:

– Vad ska det vara bra för?

Svaret får både Bianca Ingrosso och studiopubliken att brista ut i skratt. Och därefter fortsätter de syrliga pikarna att hagla.

Skämtar om René Nyberg

Han måste ta ställning till vem han skulle vilja gifta sig med, ligga med respektive döda av Tilde de Paula, Jessica Almenäs och Hellenius fru René Nyberg.

– Jag skulle gifta mig med René för att reta han den där andra, säger Lernström.

Men sedan ändrar han sig.

– Eller då kanske man borde ligga med henne, ja, jag ligger med henne. Det är roligare att ligga i så fall.

Som om inte det vore nog passar han på att skicka iväg ett sista tjuvnyp.

Bianca Ingrosso tvingar honom att välja en sidekick mellan David Sundin, Kristian Luuk och David Hellenius.

– Svårt, jag skulle nog välja Sundin.. Eller vänta, skulle han vara sidekick? Då väljer jag David Hellenius. See what I did there? säger han.