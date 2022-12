Kändisarna om sina bästa och sämsta julminnen

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Tomten kom på traktor, granen dog och familjefirade via FaceTime.

48 svenska kändisar om sina bästa och sämsta julminnen.

– Mor tuppade av och svimmade inne i kyrkan, mitt under midnattsmässan. Du förstår ju själv vilken uppståndelse det blev, säger Knut Knutson, 71, antikexpert.

Staffan Tjörnhammar, 42, M-politiker i Norrtälje

– Mitt bästa minne är från när barnen var små. Att få se barnen uppleva julens magi och nästan bli överväldigade av det hela var så fantastiskt. Det bär jag alltid med mig.

– Sämsta vet jag inte. Jag har inga dåliga julminnen. Jag minns min barndoms jular hos morfar och saknar honom, men det är inte dåliga minnen.

Knut Knutson, 71, antikexpert

– Mina barndomsjular var helt fantastiska. Jag hade två tomtar, först en tidigt på eftermiddagen. Han var så verklighetstrogen att jag trodde på tomten långt upp i tonåren. Senare på kvällen åkte vi till mormor och morfar och där kom tomten igen. Ibland kom han i traktor, ibland kom han gåendes.

– Den värsta minnet var när mor tuppade av och svimmade inne i kyrkan, mitt under midnattsmässan. Du förstår ju själv vilken uppståndelse det blev. Man skulle kunna sammanfatta det som den enda tråkiga jul jag upplevt.

Peter Gerhardsson, 63, förbundskapten i fotboll

– Det är när man är liten. Det var väl inte så överraskande men när jag var 5–6 år så köpte jag en julklapp till mig själv, vilket är väldigt konstigt. Jag köpte en stor båt med massa grejer. Jag kan inte säga att jag blev så överraskad när jag öppnade paketet men jag fick verkligen det jag ville ha. Som barn gillar man hårda paket, leksaker. Så de bästa minnena är från när man var liten själv och de finns kvar. Det är ungefär samma känslor som man har inför en VM-match, förväntningar.

Sämsta?

– Det var för några år sen när jag för första och enda gången i mitt liv, tror jag, var jultomte. Jag fick gå till grannen. Jag tyckte det var hemskt att gå med mask och sen komma in och se andra människor. Julen är så förknippad med familj och nära och kära. När pappan där sen skulle tvinga i mig whiskey genom masken, nej då... Det var mitt sämsta minne. De var glada, men för mig var det traumatiskt. Jag hoppas jag slipper vara jultomte i år.

Anja Pärson, 41, tidigare alpin skidåkare

– Bästa julminnet: Det är med farmor och farfar villade bort oss om att julnissen satt och slöjdade på en stubbe.

Sämsta julminnet: Det är någon gång då jag firat jul på ett hotellrum någonstans i Italien. Det var helt stängt överallt och vi hade inget käk. Det var när jag var aktiv.

Carina Berg, 45, programledare

– Det bästa minnet är när jag fick både en bergsprängare och ett My little pony-slott. Det var en helt sjuk jul!

– Det sämsta var en jul där alla hade fått för sig att ta med sina hundar hem till farmor och jag tror att det var första julen efter att farfar hade dött. Det var redan mörk stämning så det krävdes väldigt mycket diplomati från min pappa som till slut fick alla släktingar att ha sina hundar i skift i bilarna. De fick slottider uppe hos farmor.

Amelia Adamo, 75, journalist och tidningslegendar

– Det sämsta julminnet är mina tonårsjular i Solberga. Det bästa var när sönerna var små och deras pappa levde.

Jonas Wahlström, 70, svensk djurvetare och Skansen-profil

– Det sämsta julminnet var julafton för flera år sedan. Det var en julafton då barnen var små. Det var 15 grader varm, ösregn och barnen var vansinnigt besvikna för att de inte kunde göra snögubbar.

– Det bästa julminnet var när hela familjen firade jul hos vänner i San Diego. Vi kom från Sydamerika, och jag hade med mig små apor som klättrade i julgranen hos våra vänner.

Hur fick du med dig dem?

– Jag var nere i Sydafrika för att hämta små apor, så jag hade de i handbaggaget. Vår vän var chef på San Diego zoo, så han hade ingenting emot.

Sandra Dahlberg, 43, sångare

– Det var ett år uppe i Klimpfjäll när det var 43 grader kallt. Det har blivit ett favoritminne därför att det var så fruktansvärt kallt att det blev en stor grej i sig. Vi gick ut och hällde kokande vatten, gosade ihop oss och sov i vardagsrummet och eldade i kamminen.

– Jag fick aldrig det jag önskade mig, men jag kan inte komma på någon dålig jul. Jag fick en kålrot av min morbror ett år. Det var kanske inte så roligt.

Janne Andersson, 60, förbundskapten i fotboll

– Julen är viktig för mig. Jag tycker om traditioner så jag skulle säga alla jular. Jag älskar jul, jag älskar julafton, jag älskar julmat och att umgås med familjen. Det finns inget bättre. Alla jular jag kan komma ihåg är bra.

Hanna Marklund, 45, expertkommentator i fotboll

– Mina bästa julminnen, det flyter lite ihop men det måste vara när det varit väldigt mycket snö och sol. Så allt gnistrar och det hänger snö från träden. Det är något magiskt med det. Det är verkligen jul för mig, sånt man ser i sagorna.

– Sämst är när det regnar, det händer inte ofta. Jag har firat jul med snö sen jag föddes men kanske något år att det var lite mindre och då blir det inte samma känsla.

Tomas Axnér, 52, förbundskapten i handboll

– Bästa var när Pelle Käll och jag firade julafton i New York. Det var en annorlunda jul men väldigt kul jul. Sämsta var när jag spelade i Minden i Tyskland och vi skulle spela match på juldagen. Då satt jag ensam på julen i Minden och åt knäckebröd med tysk ost medan min dåvarande fru och mina barn firade jul hemma i Sverige.

Nemo Hedén, 35, podcastprofil

– Min favoritjul var nog när jag var nynykter för sju år sedan. Då var jag så tacksam och uppfylld av att jag ville ge tillbaka till människor. Då ordnade jag en jul för hemlösa. Och det låter som att jag vill samla godhetspoäng men det är inte så, det var fantastiskt.

– Mitt sämsta julminne är från någon jul innan jag blev nykter. Jag mådde verkligen skit och ville bara gå därifrån och supa och knarka. Det var hemskt.

Lisa Anckarman, 33, influencer

– Jag minns en jul när jag var kanske åtta och såg att det var min gudfar Johan som var jultomten och jag blev så förvirrad. Det var ett fantastiskt minne på många sätt, det var mitt steg in i någon slags ungdomsvärld.

– Sämsta... Jag har aldrig haft en riktigt dålig jul. Däremot har mina föräldrar firat med mina tre väldigt mycket yngre syskon i Thailand sedan jag var typ fjorton. Så jag har varit själv med olika pojkvänner och kompisar, därför har jag har haft spretiga julfiranden.

Sigrid Barany, 47, kokboksförfattare och vinnare av ”Sveriges mästerkock” 2012

– Det mest klyschiga man kan säga men jag minns min barndomsjul. När den gamla generationen var med. Alla tanter och farbröder som jag inte ens visste exakt hur de hängde ihop med familjen. Men att vara många människor och ha det där myset och kärleken till varandra.

– När jag var med i ”Bingolottos uppesittarkväll” hade de konfettisnö som föll och jag fick ett sådant i ögat. Det blev alldeles inflammerat och jag skulle medverka i ”Nyhetsmorgon” nästa dag, så efter det fick jag åka till sjukhuset för att få hjälp. En vit jul på ett dåligt sätt.

Kristin Thorleifsdóttir, 24, landslagsspelare i handboll

– Bästa: Har firat jul både i Thailand, fjällen och hemma. Det har varit bra alltihop så jag har inget speciellt. Sämsta var när jag var barn och var småkrasslig över julen.

Jonas Eriksson, 48, tv-expert och tidigare fotbollsdomare

– Bästa var när jag firade en julafton med Fredrik Wikingsson någon gång på 1990-talet. Vi lagade mat hemma och hade det trevligt. En fin jul med mycket vänskap! Sämsta var... nu ska du få höra. Vi hade varit ute och rest med familjen och jag hade en dubbel öroninflammation för tio år sedan. Jag hörde ingenting på båda öronen. Jag var döv under en julhelg och hade feber! Det var en riktigt pissig jul.

Patrik Karlkvist, 30, ishockeyspelare, IK Oskarshamn

– Mitt sämsta var när jag var väldigt ung. Jag har fått det berättat för mig men tror att jag kommer ihåg det också. Jag låg med 40 graders feber hela julen. Det är ingenting man vill, speciellt inte som ung. Man gillar ju julklappar, men jag orkade knappt öppna dem. Mitt bästa? Jag älskar julen, så att bara få hänga med nära och kära och bli omhändertagen och ompysslad hemma av morsan och farsan. Att kunna ligga på soffan och skrika efter ett glas julmust och en macka med julskinka, det är jävligt fint.

Ebba Årsjö, 21, parasportare, alpint

– Bästa och bästa. Det vet jag inte, men jag har ett starkt julminne från Vemdalen för kanske 5-6 år sedan när strömmen gick i hela Vemdalen klockan 15 när Kalle Anka skulle börja. Det var ganska speciellt, så vi satt och kollade Kalle Anka på mobilerna med småkusinerna. Det blev ganska mysigt ändå.

– Jag har inget dåligt julminne. Jag har alltid haft det jättemysigt på jul.

Johan Garpenlöv, 54, tränare för Djurgården och tidigare förbundskapten för Tre Kronor

– Oh, jag har inget bästa för jag har många bra. Jag är tråkig, alla jular har varit bra. Om jag måste lyfta fram något så är maten mitt bästa julminne. Att få äta en god Jansson och sill och ta en nubbe.

– Nej, jag har haft turen att inte haft några jular som har spårat ur.

Torgny Mogren, 59, radioexpert och tidigare längdskidåkare

– Mitt bästa julminne måste varit när jag var liten och höll på med modelljärnvägar och fick ett lok i julklapp. Det var ganska stort när jag öppnade det paketet. Jag var elva-tolv år. Det sämsta minns jag inte själv men fått det berättat för mig. Det var en julafton när jag öppnade paket efter paket men inte fick en cowboy-uniform som jag hade önskat mig. Det var helt galet, jag tappade tron på tomten. Men min mammas faster gick och köpte mig en ett par dagar efter jul…. Jag var visst helt otröstlig.

Torgny Mogren

Carolina Klüft, 39, tidigare friidrottare

– Min dotter är ju född i december, så jag får säga när hon precis var nyfödd och vi firade som en liten familj. Det var mysigt.

– Jag gillar inte kaosiga jular. Jag vill att julen ska vara lugn. Lugn och ro och ta dagen som den kommer med några hållpunkter. Men ingen stress. Om det har varit kaosiga jular så är det de sämsta.

Ulrika Knape Lindberg, 67, tidigare simhoppare

– Jag kan inte säga något. Jag har så mycket fantastiska julminnen från det att jag var barn bland annat. Dem tar jag med mig väldigt starkt.

– Jag har inget sämsta julminne.

Frida Green, 30, sångerska

– Förmodligen den julen när jag fick min första mikrofon. Efter det var jag verkligen aldrig tyst.

– Nu har jag funderat länge nog. Jag tror inte jag har något dåligt julminne!

Marie Olsson Nylander, 47, inredningsstylist.

– Det är en av de aftnar vi blev väckta av morgonpigg tomte som skrämde oss alla ( visade sig vara Bills bästa vän ) och vi fick julklappar och barnen, på riktigt , trodde tomten fanns. Eller den när vi bjöd in hej vilt och inte fick plats runt bordet utan fick ta in trädgårdsmöbler och åka till macken för att köpa mer korv. Någon hade ny kille, en annan nyskild - någon vän etc - det blev lite som tomten e far till alla barnen. Typ.



– Den gången jag strålades hela julen för min cancer, men fick dispens på julafton, och hade kört dubbel strålning dagen innan. Hade fått låna pengar av en vän för att köpa en ugn så min pappa som kommit skulle kunna värma sin skinka. Jag var otroligt ledsen men försökte vara glad och inte trött. Vid 20.00 var jag tvungen att gå och lägga mig - detta är och var min sorgligaste jul.

Johanna Lind Bagge, 51, entreprenör

– Bästa är varje jul när man får vara tillsammans med nära och kära. Det lilla är det stora i livet!

– Sämsta är nog att när jag och min son Daniel blev magsjuka på själva Julafton av en julkorv. Inte den bästa dagen att bli magsjuk på.

Magnus Hedman, 49, tidigare landslagsmålvakt i fotboll och vinnare av Guldbollen

– De finaste jularna var när mamma fortfarande levde. När både hon och pappa var där och hela den delen av släkten.

– Sämsta var när jag hade det som tuffast i livet och knappt tog mig upp ur sängen. Den julaftonen var jag själv. Det var kring 2010, typ. Det blev inget firande, det handlade mer om att överleva.

Tomas Brolin, 53, tidigare landslagsman i fotboll och tvåfaldig vinnare av Guldbollen

– Det är inte så många som har fått uppleva att åka häst och släde till julottan på juldagen 05.30 med egen häst, facklor och pappa som kör. Det var någon gång i början av 1990-talet. Det var mysigt och väldigt trevligt. Något som man i vanliga fall bara ser på TV.

– Jag har inga dåliga julminnen.

Kristian Karlsson, 31, landslagsspelare i bordtennis

– Bästa julminnet är väl när man satt hemma hos mormor och morfar med hela släkten när man var liten. Vi öppnade julklappar, det var en årlig tradition. Nu har de gått bort sedan ganska många år tillbaka, men det är de finaste minnena.

– Sämsta? Jag har dragit på mig influensa några gånger, så jag får säga någon av de gångerna. Det brukar hända mig när jag har ledigt och slappnar av i december. Om kroppen tillåter brukar jag då gärna kolla en film.

Emma Ribom, 25, längdskidåkare

– Bra och dåligt julminne? Förra julen var speciell för då var hela familjen sjuk, då kunde jag inte åka hem till dom som planerat. Det är en nackdel med att vara skidåkare, man är rädd för bakterier över jul. En klassiker är att vi drar ut med familjen och åker skidor på julafton, det har vi gjort enda sedan jag var liten. Det är en fin tradition.

Magdalena Forsberg, 55, tidigare skidskytt

– Åh, det vet jag inte. Var sak har sin tid, man har så mycket julminnen. Men härliga minnen är när det är en vinterdag där man får ta en gnistrande skidtur bland snötyngda granar. Då är det härligt.

– Jag har inget sämsta julminne.

Calle Halfvarsson, 33, längdskidåkare

– Jag fick en jättefin radiostyrd bil av min pappa när jag var liten. Det var helt otroligt kul! Då var det roligt att få julklappar, nu bryr man sig inte lika mycket om det. Julen är väl främst för barn. Sämsta? Då kan jag plocka någon av jularna när jag blivit sjuk och har fått stå över Tour de Ski. Jag har ingen jul där det har hänt något särskilt dåligt, peppar peppar.

Frida Karlsson, 23, längdskidåkare

– Jag minns inga jular, helt ärligt! Jag minns bara att det har varit så himla bra och mysigt. Jag älskar julen, men har inget specifikt minne. Sämsta? I fjol kanske. Det var så mycket med covid, jag var i Livigno (Italien) och skulle fira på hög höjd och så skulle familjen komma ner. Då blev lillsyrran sjuk, så det blev lite panik.

Maja Dahlqvist, 28, längdskidåkare

– Min sämsta jul var nog för två år sedan. Då blev de (familjen) sjuka. Det var första covid-året, så då satt jag hemma och öppnade julklappar på FaceTime. Den var inte så rolig. Den är bästa när släkten har samlats hos mormor, det är en tradition som har byggts upp.

Renaida Braun, 25, sångare

– Mitt bästa julminne var nog när jag var tomte. Jag hade precis slutat tro på honom och tänkte att jag fick ta saken i egna händer.

– Det sämsta måste vara när jag var liten och grät för att jag tänkte ”ska det inte hända något mer?”. Jag hade byggt upp så mycket förväntningar. Jag är yngst i min släkt, så jag tyckte att alla bara satt och snackade.

Daniel Paris, 34, bloggare och programledare

– Jag och mina kompisar brukar alltid dela ut mackor på morgonen. Första gången var väldigt fint, det är säkert tio år sedan. Vi pratade om hur eländig världen var och då möttes vi upp och fixade det här. Sedan har vi fortsatt.

– Jag minns en märklig julafton och det var när pappa gav mamma en dålig present. Hon var på dåligt humör hela dagen. Jag tror att hon fick en blodtrycksmätare.

Marcus ”Mcuze” Johansson, 28, realityprofil

– Det bästa är väl egentligen när farsan blir full och gör bort sig. Det är komedi på hög nivå.

– Jag har typ inget sämsta julminne, vi har bara haft bra jular. Jo, 2020 när det var corona. Då var vi bara familjen, inga släktingar eller något.

Simon Lindström, 31, Bachelor 2021

– Det bästa minnet jag har är att få vara med familj och släkt. Det är sällan man umgås allihop men just julen har alltid varit så jäkla familjär och mysig.

– Det sämsta måste ha varit när jag var liten och bortskämd och inte fick det jag hade önskat mig, 100 procent! Att få mjuka paket som liten, det är de värsta julminnena.

Petter Kjellén, 40, tv-profil

– En av mina allra bästa jular var när jag bodde i Australien. Jag trodde att det skulle vara fruktansvärt att inte vara hemma men jag tycker egentligen att julen är bättre på det södra halvklotet.

– Jag vet inte om jag har något dåligt julminne. Det känns som att jularna generellt sett under uppväxten var ungefär likadana.

Jenny Fagerlund, 43, feelgood-författare

– Mitt bästa är när jag och mina vänner startade julaftonsmorgnarna med att rida ut tillsammans. Det var en fantastisk inledning på dagen som avslutades med gemensam glöggfika i stallet innan alla åkte för att fira jul på varsitt håll. Mitt sämsta förr om åren när det blev för många krav och måsten kring jul.



Alexandra Charles von Hofsten, 76, grundare av och ordförande i 1,6 miljonerklubben som främjar kvinnors hälsa, före detta nattklubbsdrottning

– Det bästa minnet det är alla sammankomster med god mat och julmusik. Det sämsta när jag var ensam student i USA, långt ifrån familjen och vännerna. Jag hade visserligen nya vänner men de hade ju alla sina traditioner. Då kände jag mig ensam!

Sébastien Boudet, 47, bagare, författare, före detta tv-programledare

– Den bästa julen var i Frankrike 2010, med hela tjocka släkten. Sämsta 2011 efter skilsmässan, den första julen utan barnen.

Maria Lundqvist, 59, skådespelare

– Mitt sämsta julminne är nog banne mig det året när två av barnen var födda och jag var envis med att bara ha köpt lera, pennor, papper och färg. På barnens önskelista stod dinosaurier i plats, det var ”Jurassic Park”-eran. Jag ville inte bejaka det kommersiella. Och så öppnas julklapp efter julklapp och deras kusiner fick den ena dinosaurien efter den andra. Jag kände bara att ”det här gör jag aldrig om”. I mellandagarna gick jag och köpte dinosaurier.

– Ett bra julminnen, de är ju så många... jag är en riktig julälskare och vi har så många traditioner vi pysslar med. Kanske när jag var tio år och fick en guldhamster.

Ylva Hällen, 50, barnprogramprofil

– Förra julen blev jag sjuk. Och så fort man var lite sjuk så fick man inte träffa någon. Så det betydde att jag satt hemma själv när alla andra åkte iväg och firade, då tyckte jag assynd om mig själv. Så det är den sämsta.

– Men sen när alla hade gått, och jag satt här själv. Då var det skitskönt! Jag satt här med någon chokladask och inte så mycket julmat, och alla tyckte jättesynd om mig och ringde och sånt. Men sen satte jag bara på tv:n och låg i soffan och hade inga barn att ta hand om, ingenting. Det var eventuellt, i närminne, både min sämsta och bästa julafton.

Sara Edwardsson, 51, barnprogramprofil

– Jag har ett minne från förra julen som var underbart och det var att vi gav en resa till New York till våra barn i julklapp. Det var så härligt att kunna ge dem den presenten. Vi hade sparat ett tag och planerat. De var så glada att det inte var klokt, och jag nästan grät för att det var så kul att få ge bort den presenten.

– Mitt värsta är från när jag var sju år, och hade påssjuka på julen. Det var fruktansvärt, jag hade påssjuka och dessutom hade jag önskat mig ett sminkhuvud. Och på julafton, med påssjuka, så får min kusin ett sminkhuvud av min farmor, och jag får inget. Jag var jättearg väldigt länge, och besviken. I efterhand har jag förstått att farmor bara gjorde ett misstag; det var till mig, men hon gav det till min kusin.

Nike Sellmar, 27, vinnare av ”Idol” 2022

– En utav mina favoritsaker är inte själva julen, utan advent. Att gå och se Adolf Fredriks musikklassers adventskonsert, det är en sådan grej som jag verkligen vill göra varje år.

– Jag har nog inget dåligt minne, vi har alltid haft ganska bra jular tillsammans med familjen.

Jessie Sommarström, 43, vinnare av Årets Kock 2022

– Bästa julminnet var nog när man var liten, det var det största som kunde hända på året. Man väntade på tomten det var snö ute, man upplevde aldrig den där julstressen. Alla barnjular har varit helt fantastiska, det var så annorlunda på den den tiden. Det fanns inga paddor utan alla satte sig för att titta på Kalle Anka och Arne Weise.

– Den värsta julen var året efter min mamma gått bort. Det var bara mörkt och deppigt, någonstans är ju det viktigaste att man firar med sina nära och kära.

Liam Pitts, 19, tv-profil och MMA-fajter

– Det kanske var när vi firade med vår amerikanska släkten i USA, och hela familjen var samlad. Det var jävligt mysigt faktiskt.

– Det här var ganska jobbigt, men inte så hemskt. Vi dödade julgranen och så behövde vi åka och fixa ny. Hela skiten dog på typ två dagar, och alla jävla dekorationer, vi hade spenderat typ tre timmar på att hänga upp massa saker, och allting bara gick sönder.

Niklas Arnberg, 53, professor i virologi

– Många fina minnen. Svårt att välja ut något särskilt. Fina barndomsminnen med lego, bilbanor och pussel. Numera uppskattar man att bara träffas och umgås med nära och kära.

– Sämsta julminnet är nog första julafton utan min pappa som gick bort för ungefär tio år sedan. Tufft. Julen är en tid när man vill vara nära och kära.