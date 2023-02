Societetskvinna misstänks ha tagit miljoner från välgörenhets-organisation

Pengarna skulle gått till hemlösa

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Kvinnan är ett välkänt ansikte i Östermalms societet och har kopplingar till kungafamiljen.

Under en tid arbetade hon på en välgörenhetsorganisation och är nu skäligen misstänkt för att ha tillskansat sig miljonbelopp – som skulle ha gått till hemlösa.

– Det här har pågått från att hon klev in genom dörren och det höll på ända tills hon tvingades bort, säger en källa till Aftonbladet.

Societetskvinnan som är i 60-årsåldern är ett välkänt ansikte i Östermalms societet och syns regelbundet på olika kändistillställningar med namnkunnigt klientel. Hon har också goda kontakter i den kungliga sfären och är bland annat god vän med en person som har mycket nära kopplingar till kungafamiljen. På flertalet event har de poserat på bild tillsammans.

Genom åren har kvinnan verkat på flera omskrivna och exklusiva krogar och hon var även under lång tid en tongivande profil på en av Stockholms mest kända nattklubbar.

I slutet av 2019 började hon arbeta för en välgörenhetsorganisation med säte i Stockholm vars mål är att hjälpa hemlösa personer med förnödenheter av olika slag som mat och rena kläder.

Societetskvinnan som klev in som ordförande och verksamhetschef är nu skäligen misstänkt för grov trolöshet mot huvudman, och det på grund av att hon ska ha tillförskaffat sig miljonbelopp från föreningens konton. Pengar som alltså skulle ha gått till hemlösa personer, något Expressen var först med att rapportera.

helskärm Stockholms tingsrätt.

”Missbrukat sin ställning å det grövsta”

– Kvinnan har under hela sin tid som ordförande och verksamhetschef överfört stora belopp från föreningens olika konton till sitt eget privata konto. Det här har pågått från att hon klev in genom dörren och det höll på ända tills hon tvingades bort från föreningen. Under hela sin tid i organisation har hon alltså vid upprepade tillfällen gjort systematiska överföringar som hon inte har kunnat verifiera. Hon har missbrukat sin ställning å det grövsta, säger en källa till Aftonbladet med god insyn i verksamheten.

När det hela kom fram fick societetskvinnan sparken och organisationen anmälde henne omgående till Ekobrottsmyndigheten och nu begär kammaråklagare Olof Vrethammar att 1,7 miljoner kronor ska säkras genom kvarstad.

– Med räntor är beloppet snarare runt två miljoner kronor och när det här är klart kanske det till och med har gått upp till tre miljoner, säger en annan källa som Aftonbladet har talat med.

Förnekar brott

Societetskvinnan äger en bostadsrätt på en exklusiv adress på Östermalm som enligt framställan gällande kvarstad är värderad till 15 miljoner med belåning om 3,7 miljoner kronor. Där går även att läsa att societetskvinnan åkte taxi för 100 000 kronor bara under 2020.

Till skillnad från flera andra i organisationen arbetade hon inte ideellt utan fakturerade varje månad ett arvode på 30 000 kronor plus moms.

Aftonbladet har varit i kontakt med societetskvinnans advokat Gunilla Billner. Hon vill inte uttala sig om misstankarna, men skriver att hennes klient förnekar brott.