Strejk hotar att lamslå Hollywood

Inspelningarna kan stanna av på tisdag

Publicerad: I dag 05.58 Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

Bråk om AI och krav på högre ersättningar från strömningsjättarna ser ut att leda till strejk i Hollywood.

Redan på tisdag kan all film- och tv-inspelning avstanna.

Filmstaden Los Angeles förbereder sig för strejk. Natten till den 2 maj går kollektivavtalet mellan manusförfattarna och film- och tv-producenterna ut och parterna ser inte ut att komma överens.

Då loggar Hollywoods 11 500 fackanslutna manusförfattare ut från sina datorer.

De första att drabbas av en eventuell strejk blir humorprogram som ”Saturday night live” och pratshower som ”The late show” och ”Tonight show”. Värdarna Stephen Colbert respektive Jimmy Fallon får inte använda manusförfattare för att skriva sina dagsaktuella skämt och kommer därmed förmodligen inte att kunna sända sina program.

helskärm Pratshowvärdar som Jimmy Fallon kan inte sända i amerikansk tv om manusförfattarna går ut i strejk. Arkivbild.

”Är förberedda”

Film- och tv-bolagen har dock hittills inte velat ge sken av att vara oroliga för situationen.

– Vi räknar med det värsta ur ett affärsmässigt perspektiv. Men vi är förberedda, vi har mycket material i lager, sade film- och tv-bolaget Warner Bros Discoverys koncernchef David Zaslav härom veckan på en tv-konferens, enligt New York Times.

Men även i princip all annan film- och tv-produktion i USA kommer att dra i nödbromsen. Inga manus kommer att skrivas till de tv-serier och filmer som nu produceras för framtiden. Maj och juni är en viktig tid för manusproduktion till serier som ska ha premiär under hösten.

97,85 procent av de manusförfattare som är anslutna till facket Writers Guild of America (WGA) röstade nyligen för att gå i strejk om inget avtal blir klart i tid.

Stoppa AI

Bakom konflikten ligger de stora förändringar som inträffat i film- och tv-världen på grund av strömningstjänsternas intåg.

Tidigare kunde manusförfattare räkna med jobb nästan ett helt år på en tv-serie, som oftast gjordes i över 20 avsnitt per säsong. Strömningsbolagen jobbar annorlunda och gör färre avsnitt. HBO Max och Netflix beställde bara tio avsnitt per säsong av populära serier som ”Succession” respektive ”The night agent”. Då tjänar manusförfattarna mindre och kräver nu därför bättre betalt per avsnitt.

– Manusförfattarna jobbar mer tid för mindre pengar. Och i vissa fall får erfarna manusförfattare lika mycket, eller till och med mindre pengar, än för bara några år sedan, säger manusförfattaren Eric Haywood till New York Times.

WGA vill också stoppa eller åtminstone begränsa att AI används för att skriva film- och tv-manus och kräver att få in det i avtalet.

Manusförfattarfacket varnar för ett scenario där en AI-robot används för att ta fram ett manus som sedan en manusförfattare får bearbeta. Om en robot räknas som ansvarig skulle mänskliga författare gå miste om upphovsrätten och därmed full ersättning.

Förhandlingarna har pågått sedan 20 mars, utan att parterna har kommit så mycket närmare varandra.

helskärm Strejkvakter utanför anrika filmbolaget Paramount i Los Angeles. Så såg det ut förra gången Hollywoods manusförfattare gick ut i strejk 2007–2008. Arkivbild.

100 dagar

Manusförfattarna strejkade senast 2007–2008. Då pågick konflikten i 100 dagar och orsakade en hel del störningar för film- och tv-produktionen i Hollywood.

Men tiderna förändras. Frågan är om en strejk blir ett lika kraftfullt vapen nu. Nu vänder sig många till Tiktok och Youtube för underhållning som inte kräver manusförfattare. Och strömningstjänster som Netflix, Prime Video och HBO Max har tusentals filmer och tv-serier att erbjuda ett knapptryck bort.

Netflix vd Ted Sarandos sade nyligen till Variety att bolaget helst vill undvika en strejk.

– Men blir det en strejk har vi många kommande tv-serier och filmer från hela världen och vi kan erbjuda våra abonnenter mer än de flesta.