Pinsamma Hugh Grant-intervjun var Ashley Grahams fel

Magnus Sundholm: Hon misslyckades på alla punkter

Publicerad: Alldeles nyss

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

HOLLYWOOD. Hugh Grant hängdes för den pinsamma ordväxlingen på Oscarsgalan.

Ingen ställde den mest självklara frågan.

Varför var Ashley Graham på röda mattan?

En modell fick alltså sköta mikrofonen när Hollywoods elit anlände till Dolby Theatre för en dryg vecka sedan. Det låg på den Nebraskafödda fotomodellen Ashley Graham att sköta en journalists uppdrag.

Ankomstintervjuer är svåra, i varje fall om man vill ha ut något av dem. Det gäller att vara på tårna, kunna ta saker på uppstuds och anpassa sig efter situationen.

Ashley Graham misslyckades på alla tre punkter.

Dessutom – och det är ett kardinalfel – var hon inte påläst.

Kanske hade hon inte tillgång till något material. Men med tanke på amerikaners förkärlek för stora produktionsteam finner jag det högst tveksamt.

helskärm Ashley Graham och Hugh Grant.

När Hugh Grant dök upp blev det kostsamt.

Britten kan vara svår. Sen han blev telefonavlyssnad av News of the World har han inte stuckit under stol med vad han tycker om delar av mediebranschen. Han har också visat på en hälsosam distans till Hollywood.

Han har en torr, underfundig, intellektuell humor och driver gärna med sina egna tillkortakommanden.

Men för att han ska kunna göra det måste han få något att jobba med.

Inte frågor som:

– Hur var det att vara med i ”Glass onion?”

helskärm Hugh Grant.

I filmen gjorde Grant en så kallad cameo, ett gästinhopp där hans rollfigur öppnar en dörr och ropar på sin man.

– Knappt tre sekunder, som han själv uttryckte det.

Ändå fortsatte den mulliga modellen på det inslagna spåret.

– Men du hade kul, eller hur?

Här måste Ashley Graham ha blandat ihop teater med film. Det verkade som om hon trodde att alla skådisar i den stjärnspäckade dramakomedin var på plats när scenen med Hugh Grant förevigades. Inte bara två män och några produktionspersoner i en scen som max kan ha tagit en halvtimme att göra.

Visst hade Hugh Grant kunnat rädda Ashley Graham och svarat med några plattityder för att inte förstöra stämningen. Men uppenbarligen tyckte han att man kan kräva mer av en ”reporter” som täcker filmårets största evenemang.

Misstankar om kvotering har redan framförts. Jag vet inte om det stämmer. Men det är svårt att göra en sämre insats som galareporter än vad Ashley Graham gjorde. Nästa gång bör tv-kanalen låta någon som kan jobbet sköta ankomst-intervjuerna.

helskärm Robert De Niro.

Veckans:

Nobb: Robert De Niro brukar kallas Hollywood-legendar. Men i New York räcker varken det eller en annalkande 80-årsdag för att få en gata uppkallad efter sig. Förslaget att döpa en adress på Manhattan till Robert De Niro Way stoppas av lokala politiker.

Hyra: Komikern Pete Davidson hyr ut sin ungkarlslya i Brooklyn. För takvåningen på 418 kvadratmeter med fyra sovrum och en terrass på 140 kvadratmeter begär han 324 000 kronor – i månaden.

Överdrift: Mexikos president Andrés Manuel Lopez Obrador hävdar att Mexiko är säkrare än USA. Mexikos mordstatistik är 28 per 100 000 invånare. Motsvarande siffra för USA är 7 per 100 000.

Succé: Det finns en förklaring till att ”The last of us” får fortsätta minst en säsong till. Serien är omåttligt populär i USA. Säsongsfinalen på HBO sågs här av 8,2 miljoner tittare.

Uppror: Woody Harrelson startade det. Nu hänger Tilda Swinton och Tim Robbins på. Stjärnorna förklarar att de inte längre kommer att bära de påtvingade maskerna, oavsett arbetsgivarens covid-regler.

Guldregn: En panel i San Francisco föreslår att alla svarta i staden ska få fem miljoner dollar vardera. Pengarna ska de få för lidande som under generationer orsakats av strukturell rasism. Cirka 50 000 personer beräknas omfattas av förslaget.