Dennis Quaid: Tacksam att att jag är vid liv

Vägen ur drogmissbruket – så lever han i dag

Publicerad 15:39

Kokainmissbruket var tungt.

Det krävdes att han vände sig till högre makter för att bli fri, hävdar Dennis Quaid.

– Jag kommer ihåg att jag hade något slags upplevelse med vitt ljus. Jag är så tacksam att jag är vid liv, säger han.

De stora rollerna kom på 1980-talet. Och med dem kom drogerna. Varje dag.

69-åringen säger att han använde ungefär två gram kokain om dagen innan han beslöt sig för att skaffa hjälp.

– Jag gillade kokain, jag gillade känslan, har Dennis Quaid sagt till The Sunday Times.

För att tända av från de intensiva kickarna använde han alkohol.

Han hade då varit ren under tio år och tyckte att han klarade av att börja dricka och ta droger igen.

– Jag började dricka igen, för alkohol var aldrig mitt problem. Jag gillade aldrig känslan att vara full, sa han till tidningen.

helskärm Dennis Quaid fick en stjärna på Hollywood Walk of Fame 2005.

Bad skrikande till gud

Dennis Quad säger att han tillbringade många nätter där han skrikande bad gud om hjälp att få slut på sitt missbruk.

– Sedan vid fyratiden på eftermiddagen kunde jag känna: Åh, det är inte så farligt.

Det var också på 1980-talet som han la in sig på rehab, eller som han nu säger till tidningen People:

Kokainskolan.

– Jag kommer ihåg att jag var på väg hem och hade något slags upplevelse med vitt ljus där jag såg mig själv som antingen död eller i fängelse eller där jag förlorade allt jag hade – och jag ville inte det.

Med ”Great balls of fire” från 1989, om Jerry Lee Lewis liv, fick Dennis Quaid sitt breda genombrott.

Drabbades av anorexia

Fem år senare kom ”Wyatt Earp”. Dennis Quaid spelade rollen som Doc Holliday.

Rollfiguren var sjuk i tuberkulos, den redan finlemmade Dennis beslöt sig då för att gå ned i vikt för att själv se ut som om han vore nära döden. Han rasade 18 kg och drabbades av anorexia nervosa – eller ”manoxia” som han kallar det.

– Mina armar var så tunna att jag inte klarade av att ta mig upp ur poolen, har han sagt till New York Post.

Viktnedgången var tillfällig fysiskt, men rent mentalt levde den vidare i honom.

– I många år var jag besatt av vad jag åt, hur många kalorier det innehöll.

Räddningen blev att återvända till de kristna rötterna.

– Missbruk tvingar folk att ”fylla ett hål” inom sig. När du är ren från missbruket behöver du något annat som kan fylla det där hålet, något som verkligen funkar, säger Quaid.

helskärm Meg Ryan och Dennis Quaid när de var gifta 1996.

Skrev kristen musik

1990 skrev han den kristna låten ”On my way to Heaven” till sin mamma Juanita, ”för att hon skulle veta att jag var okej, för jag var inte okej innan det”.

– Jag växte upp inom baptistkyrkan. Jag älskar psalmerna som jag minns från barndomen. De är självreflekterande och självutforskande, inte kyrkliga, säger han.

Han började läsa bibeln på nytt, men även hinduistiska diktverket bhagavadgita, koranen och andra religiösa texter.

Och det är mot tron han lutar sig under tuffa tider.

– Jag är tacksam över att få finnas kvar här. Jag är tacksam över att vara vid liv, verkligen. Det är viktigt att du verkligen njuter av din resa i livet så mycket du kan, för det finns en massa utmaningar, säger Dennis Quaid.

helskärm Dennis Quaid och Laura Savoie. 2022.

Gift för fjärde gången

I dag är han fri från sitt missbruk.

– Det är en kamp. Vi vill alla njuta av livet och drogerna och alkoholen ger dig njutning snabbt. Först är det kul, sen är det kul men med problem – efter ett tag är det bara problem.

– Det är livsglädjen vi letar efter, det som faktiskt är vår gåva. Alla har vi en relation till gud, oavsett om vi är kristna eller inte. Det är grunden, att njuta av att vara vid liv.

Dennis Quaid inne på sitt fjärde äktenskap. 2020 sedan gifte han sig med nu 30-åriga Laura Savoie. Äktenskapet sammanfattar han i ett ord:

– Himmelskt.

Dennis Quaid är just nu aktuell i ”Full circle” på HBO Max.