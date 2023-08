Petra Marklund återvänder till "Allsång på Skansen"

Född 12 september 1984 i Stockholm, och skivdebuterade redan som 14-åring. Tidigare känd under artistnamnet September och har haft en framgångsrik internationell karriär med låtar som ”La, La, La (Never give it up)” och ”We can do it”.

Har släppt albumen ”Inferno”, ”Ensam inte stark”, och ”Frimärken” som Petra Marklund.

Var ledare för ”Allsång på Skansen” 2014–2015.