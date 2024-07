Kastar ringen, anklagas för att vänta barn och storbråk – 20 saker i ”Love is blind Sverige”

SPOILERVARNING om du inte sett de fyra nya avsnitten på Netflix

Det går åt helvete för ett av paren, en viss person anklagas för att vänta barn med en kvinna i Barcelona och en tjej fullkomligt kraschar när partnern inte vet vad hon har för ögonfärg.

Ytterligare fyra avsnitt av ”Love is blind Sverige” på Netflix är släppta.

Aftonbladets Natalie Demirian har tagit ut fem höjdpunkter ur varje avsnitt.

Avsnitt 5: ”Dags att flytta ihop”

Spoilervarning om du inte har sett avsnitt 5.

1. Självförtroende och betting på sex

Emilia, 35, och Lucas, 31, har haft problem med att Lucas inte har känt att den fysiska attraktionen är där. Men efter att de har hängt med de andra paren på Cypern verkar Lucas ha fått en ny syn på Emilia och de hånglar på som bara den – och dessutom föreslår Lucas att de ska duscha ihop.

Emilia är överlycklig och levererar ett citat in i kameran som jag inte kommer att glömma på länge:

“Jag hoppas på att han vågar släppa loss. I have a fine ass. Use it for God’s sake!”

Självförtroendet denna kvinna har är... otroligt!

På frukosten dagen därpå bettar Rasmus, 32, och Krisse-Ly, 30, på att Lucas och Emilia har legat, och får båda två att bli väldigt fnittriga och generade.

2. Precis allt går fel mellan Christofer och Catja – men han vill inte förstå det

Christofer, 35, känner att han har det så himla bra med Catja, 32, som han fortsätter att kalla för ”mitt hjärtas fröjd”, något han gärna får sluta med helst i går.

– Det känns så orättvist att jag mår så bra när andra kanske inte har det så bra, säger han om relationen.

Men de har ju det inte så bra, det ser alla.

Han överöser Catja med komplimanger men får aldrig några tillbaka.

När han tar upp det med henne säger hon:

– Säger jag en komplimang menar jag det, inte för att man ska säga något tillbaka.

Ouch!

Sedan räddar hon upp det lite med:

– Det handlar inte om att jag inte tycker att du är attraktiv, eller inte tycker att du ser bra ut, för det tycker jag. Annars skulle vi inte vara här i dag eller gjort det fysiska som vi har gjort med varandra.

Christoffer öser på om att han inte är ett dugg orolig och säger igen att de har det superbra.

Men något här klickar ju verkligen inte för Catja. Man ser konstant paniken i hennes blick, man kan riktigt känna genom rutan hur obekväm hon är.

Han är hela tiden steget före och det säger också Catja i en intervjusynk.

Det här bådar inte gott.

3. Två roliga föräldramöten – pastorpappans förhör med Sergio är ren underhållning

Flera av deltagarna träffar varandras familjer men allra roligast är det när Sergio, 38, ska träffa Amandas, 34, pappa, som är pastor.

– Som pastor känner jag mig inte trygg i det här. Det gör jag inte, säger Amandas pappa i programmet innan han går iväg med Sergio på tu man hand.

Det är underhållning på hög nivå att se Sergio så nervös när han får frågor om sin religion, om han tror på Jesus, det här med att ha eller inte ha barn, om han tänker att Amanda ska vara hemmafru eller inte och så vidare.

Men Sergio blir godkänd av pastorpappan när han ber om Amandas hand, och får den, och en kram.

Dessutom lovar han att respektera och älska Amanda. Kanske börjar det från och med nu, och inte i kapslarna när han sa att han blev avtänd av att hon har varit mobbad...

Men något har ju hänt mellan Sergio och Amanda som vi inte har fått se, för de ser verkligen superkära och lyckliga ut ihop och som tittare förstår jag inte riktigt hur de har hamnat i det stadiet.

Ett annat roligt föräldramöte är när Oskar, 32, möter Meiras, 30, mamma och syster – och dansar med hennes mamma. Man älskar verkligen hur mycket Oskar anstränger sig och bjuder på sig själv i den här scenen.

Meiras oro över att Oskar, som vit, svensk finanskille, inte kommer att passa in i hennes familj känns inte alls som ett problem i det här läget. Det återstår att se hur hon passar in i hans.

4. Paren flyttar ihop på Gärdet – och Rasmus hårddissar Krisse-Lys hunduppfostran

Det är dags för paren att flytta ihop och det görs i lägenheter på Gärdet i Stockholm i lyxbygget 79 & Park.

Det är också dags för Rasmus och Krisse-Lys hundar Dino och Dexter att mötas för första gången, något de är oroliga över.

Rasmus hund Dino är superuppfostrad, medan tittarna direkt får intrycket att Krisse-Lys hund är raka motsatsen, som bara skäller och skäller.

I en intervjusynk skräder inte Rasmus orden:

– Är Dexter jättetränad? Det är han inte. Sådana här grundsaker sitter ju inte. Är man hundägare pluggar man på lite, man lär sig. De som inte gör det bör kanske inte ha hund om jag ska vara helt ärlig.

Inte nog med det. Han fortsätter:

– Det finns väldigt många tjejer ute i världen som köper alldeles för starka hundar och inte vet hur man lär hunden rätt och fel.

När hundarna väl ska mötas är Krisse-Ly superstressad och osäker och det slutar med att hon avbryter mötesförsöket. Rasmus menar att hennes osäkerhet är det som har smittat av sig på hunden.

Det är synd att Rasmus framför sin hårda kritik i en intervjusynk, för jag hade gärna velat se honom säga det direkt till Krisse-Ly och se hennes reaktion...

5. Bomben – väntar Sergio barn med en kvinna i Barcelona?

Avsnitt 5 avslutas med bomben som det hintades om i slutet av avsnitt 4.

Krisse-Ly läser ett meddelande på sin mobil och knackar sedan på hos Amanda och Sergio, och drar med sig en förvånad Sergio därifrån.

De åker till ett fik och hon konfronterar honom med orden:

– När den här informationen når Amanda och inte kommer från dig så kommer det att förstöra er relation. Du har ett barn som en kvinna i Barcelona ska föda om tre månader, säger hon.

expand-left helskärm

Chock. Panik i Sergios ögon. Och sen tar avsnittet slut. Cliffhangernas cliffhanger.

Avsnitt 6: ”The bad boy always wins”

Spoilervarning om du inte har sett avsnitt 6.

1. Sergio släpper bomben för Amanda

Tack gode gud för att Netflix släpper flera avsnitt i taget, som gör att vi bara behöver vänta i några minuter innan vi får veta mer om gravid-kvinna-i-Barcelona-bomben.

Krisse-Ly berättar att det har skapats en gruppchatt på Instagram med tjejerna som varit i kapslarna, där alla förutom Amanda är med (för att de inte kunde hitta henne, sägs det).

Hon säger till Sergio att det är grova saker som skrivs om honom, däribland då påståendet om barn i Barcelona.

– Min första reaktion var att om något av det här är sant så är det verkligen sjukt, säger Krisse-Ly.

Sergio ser bara chockad ut.

– Jag är lite tagen på sängen just nu, säger han.

I en synk säger han sedan:

– Jag vet inte riktigt hur jag ska bemöta det här. Amanda kommer att bli jätteledsen.

MEN ÄR DET SANT DÅ?! Vad SKER?! JAG BRYR MIG INTE OM NÅGOT ANNAT ÄN DET HÄR NU. (Ja, caps lock känns nödvändigt).

Jag snabbspolar därför direkt till när Sergio möter Amanda efter snacket med Krisse-Ly.

Han berättar om snacket som varit i gruppchatten: Att han är en kvinnohatare, mansgris och väntar barn i Barcelona.

Amanda undrar om något av det är sant.

– Jag har ingen aning, säger Sergio.

VA?! Okej, vi får väl uppenbarligen ha lite tålamod här och kolla vidare för fortsättningen på detta totala kaos.

2. Meira svänger i kulturfrågan

När Meira får träffa Oskars gulliga familj och mamma är det något som händer med henne. Hon känner att rädslan för kulturkrock är något hon faktiskt inte behövde oroa sig för.

– När vi fick träffa varandras familjer så var det inte alls den stereotypiska ursvenska familjen jag hade byggt upp i mitt huvud, säger hon.

Meira berättar för Catja att hon och Oskar gjort en stor resa och att hon kan känna att hon har varit för hård och senare berättar hon också att hon är kär i Oskar.

Oskar är dock fortsatt rädd för att få ett nej vid altaret, eftersom Meira svänger mycket.

3. Sergio konfronteras på festen av tjejerna

Okej, äntligen fortsättning på Sergio-dramat.

Det är nämligen dags för den gemensamma festen för att fira förlovningarna, och i den amerikanska förlagan innebär det att alla deltagare som var med i kapslarna dyker upp.

Tyvärr är det i den här svenska versionen bara några få kapsel-deltagare på festen, men två av dem, Kimia och Isabell, är där för att konfrontera Sergio.

Sergio, som sitter med Rasmus, säger till tjejerna att han inte vet någonting om situationen där han påstås vänta barn med en annan kvinna, för att ingen berättar vem som har sagt vad och han förstår inte om det är ett påhitt eller inte. Rasmus ifrågasätter också var informationen kommer ifrån, men det har tjejerna inte svar på.

– Jag smutskastas ju, säger Sergio bland annat.

Och:

– Jag börjar bli jättetrött på det.

Sedan gråter han ut i en intervjusynk.

– Det här är tufft. Det här målar ingen rättvis bild av mig men jag fattar att jag framstår som jag gör.

Kan någon hitta denna kvinna, känner jag?! Vet inte Sergio vilka han har legat med? Kan han inte ringa runt?! Kan inte kvinnan, om hon ens existerar överhuvudtaget, berätta det för honom eller för någon av tjejerna?! Hur kan det här inte gå att kolla upp?! Jag blir galen.

En sak är säker. Sergio har en jävla tur att det är just förlåtande Amanda han är ett par med. Han erkänner själv att om han var Amanda så hade han själv lämnat.

Om den här kvinnan faktiskt finns och Netflix inte letar upp henne till kommande avsnitt blir jag tokig.

4. Antiklimax på festen

Flera tidigare kapsel-deltagare kommer in, bland annat Johan som Meira dejtade och Karolina som Lucas dejtade.

expand-left helskärm

Lucas konstaterar att Karolina ser bra ut och är hans typ. Han berättar för henne att han inte hade bestämt sig innan deras sista dejt att han skulle dumpa henne. Emilia får givetvis reda på det här, och blir förvirrad.

Men nej, den här festen kan Netflix ordna bättre till nästa säsong.

5. Explosiva diskussionen mellan Christofer och Catja

Herregud, även detta avsnitt avslutas med en bomb och jag kan bara konstatera att det här är en av de bästa realityserierna på väldigt länge.

Catjas stora problem med Christofer framkommer mer än någonsin och går kort att sammanfatta så här: Han är alldeles för snäll, öser på med alldeles för många komplimanger hela tiden, utmanar henne inte och kompromissar allt för mycket med sig själv.

Det här leder till en superintensiv diskussion och vi får se en helt annan sida av Christofer.

– Du vet ju att jag tycker om dig mycket mer än vad du tycker om mig, säger Christofer, som verkligen svälter i bristen på komplimanger tillbaka.

Han ifrågasätter om hon ens tycker att han är attraktiv och då säger Catja något som får mig att brista ut ett högt ”OJ!” här på Aftonbladets nöjesredaktion:

– Nu är jag jätteärlig. Med tanke på hur många gånger vi har haft sex och hur många gånger jag har kommit för dig, så handlar det inte om din kropp, absolut inte.

Hon vågar nu för första gången, vad vi får se i alla fall, säga till honom att det är jobbigt när han ger alldeles för många komplimanger alldeles för ofta.

Det är här Christofer börjar se väldigt arg ut.

– The bad boys always win. Så är det ju, säger han och fortsätter:

– The good guys never win.

Ja, här har vi ju problemet med hela deras relation. Catja vill ju att han ska ha lite bad boy i sig i alla fall, och inte bara lägga sig platt för henne.

Christofer är on fire när han fortsätter sin explosiva rant:

– Jag kan sätta på mig mina ”big boy pants” om du vill. Men jag är inte den i en relation för då skulle jag köra över dig. Det vill jag inte.

Det tar inte slut där.

– Jag fattar hur du ser på mig, ”Han är för snäll, han är en pussy, han gör allt som jag säger”. Men vad fan, vad vill en kvinna ha, säger han.

OJ, OJ, OJ.

Avsnitt 7: ”Vakna ensam”

Spoilervarning om du inte har sett avsnitt 7.

1. Catja försvinner – och Christofer kastar sin ring

Det tar slut mellan Catja och Christofer.

Catja lämnar lägenheten med sina resväskor och Christofer vaknar ensam, helt förtvivlad.

De möts ute i slutet av avsnittet och Catja berättar att hon inte är kär.

Christofer blir superdefensiv och går på Catjas personlighet.

Han noterar att hon inte har på sig sin förlovningsring längre.

Hon säger att känslorna inte finns där för henne.

Christofer känner att hon egentligen tog sitt beslut för längesedan och att hon har varit ovillig att kompromissa, och sen säger han något väldigt hårt:

– Ditt sätt att visa kärlek för mig, tror du, är med din kropp och att vi har sex med varandra och har make-up-sex.

Catjas min säger allt.

– Nej, så är det inte. Jag pratar mer än gärna om saker. Det är extremt tråkigt att du tror att jag använder mig kropp för att visa kärlek, det gör mig otroligt ledsen, svarar hon.

Christofer tar då av sig sin ring, visar den för Catja och kastar den i sjön.

Man har känt en del för snälla Christofer under de första avsnitten, men sidan han nu visar upp är ocharmig och desperat.

2. Emilia bryter ihop

Emilia pratar med sina vänner om hur kämpigt hon har det med Lucas och att det har varit tunga dagar och bryter ihop i tårar.

Det är knepigt med Lucas. Han säger att han är kär, men vet Emilia om det? För henne berättar han att han tror att man kan gifta sig utan att älska varandra, och det känns bara... konstigt. Särskilt när han känns halvt panikslagen när de ska planera bröllopet. Känslan som tittare är att han egentligen vill hoppa av men inte gör det, och det är svårt att förstå varför.

3. Golddigger-anklagelse

Rasmus och Krisse-Ly är på helt olika nivåer vad gäller ekonomin, eftersom Krisse-Ly nyligen har pluggat och är i en ekonomisk uppförsbacke. Det här är ju en känslig grej som många par brottas med, men allra mest obekvämt blir det när de möter Rasmus kompisar som ifrågasätter om Krisse-Ly vill spendera Rasmus pengar.

– Vill du spendera hans pengar, är du en sån?, säger en av vännerna till Krisse-Ly.

Vad vore ”Love is blind” utan gloddigger-anklagelser!

4. Asgarvar över märkliga lägenheten

Sergio tackar Amanda för hennes lugn i hela kvinna-i-Barcelona-grejen. Det var på tiden. Vi kan konstatera att den situationen fortfarande är väldigt oklar, men det verkar som att alla inblandade verkar tro att det hela bara är ett rykte.

Sedan besöker de Sergios lägenhet, och den som kan sitt Stockholm vet att den ligger på en fin adress.

Men inredningen är... ja i brist på ord för att beskriva den så använder jag Amandas: ”otippad”. Och att det osar en ”antik doft”. Det ser helt enkelt ut som att det är en åldring som bott där och lämnat kvar sina grejer, men så är det inte. När Amanda sedan ser att det är en liten trappa mitt i köket upp till ett sovrumsloft med madrasser på golvet så brister det för henne och hon börjar asgarva.

Sergio verkar förvirrad och det visar sig att han faktiskt tar illa upp över Amandas starka reaktion.

Så pass att han vill ha egentid.

Amanda skäms över sitt beteende och ber om ursäkt.

Men jag kan känna så här: Hittills har Sergio gjort cirka femhundraelvatusen misstag i programmet och Amanda har förlåtit varenda gång. Låt henne skratta lite åt dig, för fan.

5. Oskar = gullig influencerpojkvän

Det är väldigt, väldigt gulligt att se hur Oskar filmar Meira när hon dansar och hur han kämpar för att få med alla vinklar.

Precis så alla influencers önskar att deras pojkvänner ska vara.

Men Oskar och Meira brottas med andra problem, som att han är extrovert och hon behöver sitta tyst ibland. Oskar känner att han snart kommer att behöva börja skydda sig själv för att inte bli sårad och ja, det går verkligen upp och ner för det här paret.

Avsnitt 8: ”Är det äkta kärlek?”

Spoilervarning om du inte har sett avsnitt 8.

1. Aj i hjärtat när Catja och Christofer gråter

Efter uppbrottet pratar Catja och Christofer på varsitt håll om sina känslor och de båda gråter. Christofer är särskilt knäckt och känner att han inte är tillräcklig. Det gör ont att se. Faktiskt hemskt att se.

2. Lucas är fortsatt osäker

Lucas medger för killarna när de kollar på kostymer att han inte vet vad han ska svara vid altaret ännu. Han är extremt osäker och Emilia mår väldigt dåligt av det. Han behöver framföra vad det är som gör att han tvekar, men verkar hålla allt inom sig.

3. Kallar sig för säsongens ”power couple”

Krisse-Ly och Rasmus har båda två självförtroendet på topp inför bröllopet. Rasmus tror till och med att de är de enda paret som kommer att gifta sig, och säger att de är säsongens ”power couple”. Skvallret är kul att lyssna på, men huruvida han har rätt eller inte återstår att se.

4. Sergio och Amanda får se sin resa – men var är mobbningen?

Sergio och Amanda går på bio och blir överraskade med att få se sina dejter i kapslarna. Det är supermysigt och de är så glada och ser så lyckliga ut. Men det är intressant att produktionen väljer att visa så pass mycket, men inte Sergios kommentarer till killarna om att han blev avtänd av att hon har varit mobbad...

5. Kraschen på möhippan – över ögonfärg

Det råder panik på flera håll när det är dags för svensexa och möhippa.

Emilia mår superdåligt och säger att Lucas har fått henne att bjuda sin familj från Finland till bröllopet, men nu är hon så orolig för att han ju inte ger henne någonting som får henne att tro att han faktiskt kommer att säga ja.

Hennes vän säger att hon inte känner igen Emilia längre och tycker att hon borde säga nej till Lucas.

Men den kanske allra största paniken på möhippan står Krisse-Ly för.

Killarna har nämligen på svensexan haft ett quiz, där Rasmus fick frågan om vad Krisse-Ly har för ögonfärg. Han är tvärsäker på att de är ljusblå. Men hon har svarat att de är gröna. Han till och med sms:ar henne om att hon har svarat fel på sin egen ögonfärg, så säker är han.

Krisse-Ly gör en stor sak av det här på möhippan.

Hon blir osäker, hon blir yr och hon bryter ihop i tårar, medan Rasmus festar och har kul på sin svensexa och har ingen aning om att tjejen han är så säker på nu ifrågasätter precis allt.

Nästa avsnitt kommer den 26 januari på Netflix – då får vi äntligen se bröllopen och vad alla svarar vid altaret.