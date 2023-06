Medina-Sami sätter plus på livet – efter skilsmässan

Sami Rekik ger kärlekslivet minus: ”Har precis skilt mig”

Publicerad 19:33

Karriären går toppen men kärlekslivet desto sämre.

Här sätter musikgrupppen Medina plus på livet.

Aftonbladet träffar Medina på deras releasfest i Stockholm. De har precis släppt albumet ”Tropicalisera” som bland annat innehåller deras Mellolåt ”In i dimman” samt nya låtar som ”Torka dina tårar” och ”Habibi”.

– Vi vill knyta ihop säcken någonstans och kände att ett album var ett bra sätt att göra det på, säger Ali Jammali, 41.

De säger att det är lite ”old school” att släppa album, men att det ändå är viktigt för dem.

– Det är en Medinagrej. Vi har alltid gjort album, det är alltid ett format att vi släpper några låtar och sedan kommer ett album eller mixband, Sami Rekik, 42.

helskärm Sami Rekik

På releasefesten finns inte bara branschkollegor och vänner. Medina har också bjudit in några av sina fans.

– Vi lever för våra fans. Skriver någon att de har lyssnat på vår musik sedan 2008 då är de familj, säger Sami Rekik.

– Skriver någon och frågar om de får komma, klart de ska komma, säger Ali Jammali.

Här sätter Medina plus på livet:

helskärm Medina i Melodifestivalen 2022.

Karriären

Ali:

– Fem plus. Vi har ju precis släppt ett album.

Sami:

– Det vore konstigt att sätta något annat än fem plus. Vi har fullt med spelningar, vi har framtidsplaner, vi är tillbaka efter flera års uppehåll. Det är fem plus.

helskärm Ali Jammali till vänster och Sami Rekik till höger.

Sociala livet

Ali:

– En trea. Min sociala förmåga hade kunnat vara bättre. Jag orkar inte träffa människor, haha. Fast ändå saknar jag dem. Jag är i pappa mode. Jag vill träffa folk men jag bara orkar inte.

Sami:

– Den är fem plus när det gäller vänner i alla fall. Mitt privatliv är minus. Jag har precis skilt mig så det är på noll.

Oj, när skilde du dig? Det måste varit jättenyss?

– Ja. Men jag är glad, vi är vänner fortfarande jag och min exfru så det är ju fem plus i alla fall. Så ska jag slå ihop allt så kanske det är en fyra.

helskärm Sami Rekik

Kärlekslivet

Sami:

– Ja just nu är det ju minus. Det finns ingen kärlek från det kvinnliga hållet så att säga. Men jag får kärlek och bekräftelse via musiken och från vänner. Och jag har två underbara barn som jag får kärlek ifrån, men har man precis skilt sig så är ju inte kärlekslivet fem plus.

Vad hände mellan er?

– Alltså, kärleken mellan oss finns, men inte på det sättet. Vi har inte bråkat eller så. Vi är vänner, allt är bra. Så kärleken till livet är fem plus, men kärleken på det sättet... Den finns inte just nu.

Så vad blir det för betyg sammanlagt?

– Tre av fem säger jag då.

Ali:

– Jag är gift, jag har barn. Vi har gått igenom en fruktansvärd prövning så det är kanske inte så att glädjen är maxad just nu. Det är svårt att sätta fem plus när man gått igenom något sådant här så jag sätter en stark trea.

Relationen till varandra

Sami:

– Fem plus! Ingen tvekan. Vi har så jävla kul ihop.

Ali:

– Fem plus! Det har aldrig varit så bra mellan oss som nu.