Marcimain gör långfilm för Netflix

TT

Publicerad 2023-10-04

Mikael Marcimain regisserar thrillern ”Ett ärligt liv” som får premiär på Netflix under nästa år.

Filmen, som precis har börjat spelas in i Lund, är baserad på Joakim Zanders coming of age-roman med samma namn. Den handlar om Lundastudenten Simon som träffar en radikal tjej och sugs in i en excentrisk värld full av spänning, lögner och risker.

”Efter ett antal epokprojekt ville jag göra en samtida film som var spännande, rå, sensuell och genomsyras av samhällskritik. (...) Det är en gripande och anarkistisk kärlekshistoria med komplexa karaktärer om att söka sin identitet i en förvirrad värld”, säger Marcimain i ett pressmeddelande.

I huvudrollerna syns Simon Lööf, Nora Rios och Peter Andersson.

Guldbaggebelönade Marciman har tidigare bland annat regisserat ”Call girl”, ”Lasermannen” och ”Händelser vid vatten”.