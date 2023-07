Dummaste ryktena om Kardashian-familjen – nio saker som händer i ”The Kardashians”

Aftonbladets nöjesreporter Natalie Demirian har sett det åttonde avsnittet av realityserien på Disney+

Rykten om att Kardashians egentligen är häxor, privata kockar som kokar te och Kims ”Bachelorette”-prank.

Här är nio saker som händer i avsnitt 8 av ”The Kardashians”.

Ber kocken om en kopp te

När Scott Disick hälsar på hemma hos Kris Jenner ber han om en kopp kamomillte med honung och citron. Men givetvis bemödar sig inte Kris med att koka lite vatten själv – i stället ger hon beställningen till sin privata kock.

Oh, to be rich.

Kanye-piken om judar

Kris säger till Scott att hon älskar att han bär en davidsstjärna.

– Jag måste representera judarna dessa dagar, säger Scott då.

– Tack gud, svarar Kris.

En tydlig känga mot Kanye West, vars antisemitiska uttalanden ägde rum kring den här inspelningstiden av ”The Kardashians”.

Blac Chyna-dissen – och kan Rob göra en comeback?

Alla Kardashians-fans vet att Khloé Kardashian och den enda Kardashian-mannen Rob Kardashian är två av syskonen som står varandra allra närmast, vilket Khloé påminner tittarna om under en scen där hon hjälper Rob att ordna ett födelsedagsfirande till hans dotter Dream. Hon kallar sig också för Dreams ”tredje förälder”.

Mamman till barnet, Blac Chyna, är hon dock allt annat än ett fan av.

– Jag har ingen relation med Dreams mamma. Det är svårt att ha en relation med någon som stämmer en på miljontals dollar, säger Khloé.

Här kan man läsa mer om den soppan.

Samtidigt tror Khloé att Rob kanske kommer att göra comeback i showen i framtiden, och säger att han pratar om det mycket.

Kakor som dekoration

Kris frågar Khloé om kakor som ligger framme hemma hos Kourtney, varpå Khloé svarar att de är äckliga.

– Det är förmodligen för att de inte har någon mjöl, socker, gluten, säger Kris och pikar att Kourtney ofta kallas för rätt extrem i sin ”organiska” diet.

Men när Kourtney kommer in i rummet erkänner hon:

Kakorna står endast där som dekoration.

Återigen: Oh, to be rich.

Spelar in ett julalbum

Efter att Kris Jenner spelade in en jullåt förra året har familjen nu fått en idé om att spela in ett julalbum ihop. Trots att absolut ingen av de medverkande kan sjunga, vad än deras röstcoach försöker övertyga dem om.

Men den som påstår att hon kan sjunga allra bäst i familjen, Kendall Jenner, vägrar låta någon höra henne sjunga. Så klart.

De ”dummaste” ryktena om Kardashian-familjen

Under en margarita-middag med Kim och Khloé tar Scott upp ämnet om ”de dummaste ryktena” om Kardashian-familjen.

Bland annat att förnekar systrarna ryktet att det skulle vara en datagjord tår som rullar ut från Kims öga på den här bilden:

Och att Khloé skulle ha fejkade fingertoppar. Ett rykte som startade efter videor och bilder där följare helt enkelt tyckt att hennes fingrar inte ser äkta ut:

– Låt mig vara. Ni har hårdgranskat mig sedan jag började synas i tv. Nu är ni på mina händer. Låt mig klargöra det då. Nej, jag har inte fejkade fingertoppar, säger hon och pekar finger in i kameran:

Nästa rykte är att Kardashians egentligen är häxor och att varje man som kommer i kontakt med dem blir förhäxade. Och att det beror på att en kvinna för väldigt länge sedan i deras släkt gjorde en deal med fyra häxor i Armenien för att alla kvinnor i hennes blodlinje skulle nå berömmelse.

– Det är fucked up för det är jättesexistiskt, säger Khloé, som påpekar att man aldrig skyller på männen i deras liv som gjort fel.

Scott erkänner in i kameran att det var han själv som begick sina misstag i livet, och att det inte hade något med Kardashian-familjen att göra.

Kim och Khloé påpekar att Lamar Odom också är ett ex till en av systrarna som brukar försvara dem när folk skyller hans snedsteg på familjen.

Khloé har förlåtit Tristan

– Ja, jag har förlåtit Tristan. Det betyder inte att jag har glömt bort vad han gjorde. Men jag förlåter Tristan för min skull för jag måste kunna släppa skiten, jag kan inte gå vidare med mitt liv annars, säger Khloé.

Tristan Thompson som hon alltså har två barn med, som varit otrogen mot henne otaliga gånger och som också gjorde en annan kvinna gravid när han och Khloé väntade sitt andra barn via surrogat.

Det är förstås upp till Khloé vem hon förlåter eller inte, men så här tänker jag: Det kanske är lite märkligt att förmedla till tittarna att man måste förlåta en man som svikit en och varit otrogen hur många gånger som helst för att kunna gå vidare i livet. Men så tänker alltså uppenbarligen inte Khloé.

Kourtneys obefintliga taktkänsla

Kourtney är ju gift med en av världens bästa trummisar, Travis Barker i Blink-182. När han ska lära henne att trumma är det tydligt att det är en talang hon inte besitter.

Kim – nästa ”Bachelorette”?

Kim lurar familjen att hon ska bli nästa Bachelorette, till den nivån att hon säger att hon fick samtal direkt av en vd på Disney och får hennes mamma att ringa honom för att tro på historien.

Övriga familjen är allt annat än glada över beskedet och tror att Kim har blivit galen. Kris säger att hon älskar programmet, men vägrar låta Kim vara med.

Till slut erkänner Kim att det hela bara var ett skämt – och Kris undrar hur hon återigen kunde falla för ett av sina barns pranks.

Nya avsnitt av ”The Kardashians” släpps torsdagar 09.00 på Disney+.