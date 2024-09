REM överraskade med spelning – efter 17 år

”Vi är verkligen stolta”

TT-AFP

Publicerad 2024-06-14

share-arrow Dela unsave Spara

REM överraskade genom att gå upp på scenen och spela tillsammans när de blev invalda i Songwriters hall of fame.

De fyra originalmedlemmarna hade inte uppträtt tillsammans sedan 2007. Under galan i New York framförde de en av sina största hitlåtar, ”Losing my religion”.

– Låtskrivandet är själva fundamentet och anledningen till att vi samlades första gången, vi är verkligen stolta, säger sångaren Michael Stipe till AFP.

REM bildades när Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills och Bill Berry gick på college tillsammans i Georgia. REM splittrades 2011. Originaltrummisen Bill Berry lämnade bandet redan 1997, två år efter en hjärnblödning i samband med en turné. I en nygjord intervju med CBS blir han djupt rörd när han berättar om beslutet att hoppa av.

expand-left helskärm Peter Buck, Mike Mills, Michael Stipe och Bill Berry innan de gick upp på scenen i New York.

– Jag ångrade det inte då, men på sätt och vis senare, säger han till CBS.

– Det var en märklig tid för mig, och det blev en märklig tid för bandet också.

De fyra berättar att de är mycket goda vänner i dag.