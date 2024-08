Taylor Swift – från mobbad tonåring till global megastjärna

Cirkusen kommer till Sverige

Publicerad 2024-05-04

Då: En mobbad tonåring som knackade dörr för att få skivkontrakt.

Nu: En global megastjärna vars minsta steg skapar jätterubriker.

Nu kommer cirkusen som är Taylor Swift till Sverige – här är allt du behöver veta om vår tids största popfenomen.

Det var ett talande ögonblick.

I början av februari satt hundratals miljoner människor bänkade framför teveapparater över hela världen för att kolla på Superbowl. Finalen i amerikansk fotboll är USA:s största sportevenemang, och spelarna i de lag som gjorde upp om titeln – Kansas City Chiefs och San Francisco 49ers – är både superstjärnor och dollarmiljonärer.

”Taylor Swifts pojkvän – bra på fotboll”

Barnkanalen Nickelodeon sände också evenemanget den här kvällen, med specialgjord grafik för lite yngre tittare. När kameran zoomade in spelaren Travis Kelce lade bildproducenten in följande text:

”Taylor Swifts pojkvän. Bra på fotboll”.

Att Kelce, tight end i Chiefs och en av sportens största profiler, skulle reduceras till någons ”pojkvän” vore otänkbart i något annat sammanhang. Men eftersom han råkar vara tillsammans med vår tids största popfenomen fick han vackert finna sig i det.

Tre utsålda konserter i Sverige

För 34-åriga Taylor Alison Swift – som nu kommer till Sverige för tre utsålda konserter på Friends Arena – är mer än bara en vanlig artist. 120 000 personer kommer till vår huvudstad för att se henne, och enligt beräkningar från Stockholms handelskammare väntas konsertbesökarna spendera en halv miljard kronor under hennes korta vistelse på svensk mark. Hemma i USA vann hon nyligen sin 13:e och 14:e Grammy och blev även först med att vid fyra tillfällen vinna pris i kategorin årets album. Internationellt är hon på egen hand ett mindre nöjesimperium; förra året var Swift den mest streamade artisten på Spotify med 26 miljarder lyssningar och hon genererar så mycket flis att USA:s centralbankschef Jerome Powell fick frågan om hennes eventuella påverkan på amerikansk inflation (!) under en presskonferens.

Politiskt kontroversiell

Hon är också sedd som politiskt kontroversiell i vissa kretsar, eftersom hon öppet stöttade president Joe Biden i valet 2020, stödjer rätten till abort och har engagerat sig i olika hbtq-frågor. Vissa bedömare tror till och med att hon har makten att påverka utgången av höstens kommande presidentval, där Biden ställs mot ex-presidenten Trump. Inte illa av en småstadstjej från Wyomissing, Pennsylvania – befolkning 11 000 – som i flera intervjuer har berättat att hennes första år präglades av mobbning och utsatthet:

– Många tjejer tyckte att jag var konstig. De gillade att använda ordet ’irriterande’. Om jag satte mig vid deras lunchbord flyttade de till ett annat, har hon sagt till Woman’s Health.

Åkte till Nashville som elvaåring

Taylor visste att hon skulle bli artist redan som barn. Som elvaåring övertalade hon sin mamma Andrea att skjutsa henne till Nashville, där hon knackade dörr på varje skivbolag och räckte över en demo-cd där hon spelat in covers på låtar av Dolly Parton och Dixie Chicks.

– Hej. Jag heter Taylor Swift och jag vill ha ett skivkontrakt, sa elvaåringen – och möttes av ett totalt ointresse samt, får man förmoda, ett och annat hånskratt.

– Jag återvände hem efter den resan och insåg att alla i den där stan villa göra samma saker som jag. Så jag insåg att jag behövde komma på ett sätt att sticka ut. Jag behövde något att komma med, har hon sagt till American Songwriter.

Började skriva egna låtar

Lösningen blev att börja skriva egna låtar. Ett drygt år senare återvände hon till Nashville – denna gång med eget material – men framför allt insåg att det var i låtskrivandet hennes kanske största talang låg.

– Att skriva låtar blev min största kärlek. Det blev något jag aldrig kunde sluta göra. Jag blev besatt av det, har hon sagt till American Songwriter.

Taylor Swifts signum blev att skriva utifrån sina egna erfarenheter på ett naket och osminkat vis. 20 år senare analyseras hennes låtar därför in i minsta detalj av fans över hela världen, som vill hitta ledtrådar till Swifts privatliv – oavsett om det rör gamla pojkvänner, före detta managers eller väninnor.

Pikarna till anda kändisar

Låten ”All too well” anses till exempel handla om skådisen och ex-pojkvännen Jake Gyllenhaal, som under sin tid tillsammans med Swift fotograferades med hennes röda Gucci-scarf (Swift sjunger i låten att han har kvar scarfen). Nu senast skapade låten ”thanK you aIMee” stora rubriker, eftersom de stora bokstäverna stavar ”KIM” som i Kardashian – realitydrottningen som Swift länge har haft ett bråk med (även om textraden ”Alla vet att min mamma är en helgonlik kvinna, men hon brukar säga att hon önskar att du var död” ansågs för hård av vissa).

Swifts genombrott

Som fjortonåring flyttade Swift till Nashville, och hennes idoga arbete bar snart frukt. 2006 kom hennes självbetitlade, countrydoftande debutalbum, där låtar som ”Teardrops On My Guitar” och "Our Song” började göra henne känd för en större publik. Det definitiva genombrottet kom med det tredje studioalbumet ”Fearless”, som debuterade på som nummer ett på Billboard 200 när det släpptes i november 2008. Med åren började Swift alltmer överge sin ursprungliga countrypop mot en mer renodlad, modern popmusik – vilket breddade hennes publik ytterligare.

Alla bråken

Swift har blivit omtyckt också för de bråk hon har hamnat i. I vuxen ålder har hon flera gånger haft konflikter med både andra artister och tunga institutioner inom musikbranschen. I protest mot snåla royaltyavtal tog hon ett tag bort sin musik från strömningstjänsterna Apple och Spotify vilket på sikt ledde till att avtalen ändrades. Hon bröt även med sin långtida manager Scooter Braun, och tog det ovanliga steget att börja spela in flera av sina låtar på nytt efter att Brauns företag 2019 köpt rättigheterna till sex av hennes album.

Utsatt för sexuella trakasserier

Taylor Swift älskas även av många fans för att hon har tagit striden mot sexuella trakasserier, något hon själv har utsatts för. 2017 vann hon en dollar i skadestånd i rätten efter att radioprataren David Mueller tafsat på henne under ett möte fyra år tidigare – en symbolisk summa för att poängtera att hon var ute efter upprättelse och inte pengar.

– Offer för sexuella trakasserier och övergrepp får ofta en stor del av skulden. Man kan få skulden för faktumet att det inträffade, för att man rapporterar det och skulden för hur man reagerade på det, sa Swift i en intervju med Time 2017.

Där många andra artister har valt att ligga lågt för att inte skapa vågor har Taylor Swift genom åren gjort det motsatta – vilket till stor del kan förklara varför hon anländer till Stockholm som popens okrönta drottning.