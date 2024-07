Matthew McConaughey chockar fansen med svullet öga – Beckhams reaktion: ”Ouch”

Blivit stucken av ett bi

Publicerad 08.31

Matthew McConaughey är inte ”all right, all right, all right”.

Ett bi har nämligen stuckit honom – och Hollywoodstjärnan visar nu upp sitt helt stängda och svullna högra öga på Instagram.

”Ouch”, kommenterar David Beckham.

Matthew McConaughey, 54, ser, trots bisticket ut att vara på strålande humör på Instagrambilden, där han ler stort.

”Bee swell”, skriver han till bilden.

Mer än så får följarna inte veta om incidenten.

Matthew McConaughey

I kommentarsfältet har det tidigare fotbollsproffset David Beckham, 49, kommenterat ”Ouch”, medan äventyraren och tv-profilen Bear Grylls, 50, skriver:

”Åh ja kompis, jag har varit där”.

En hel del andra stjärnor, som Jessica Alba, Tiësto och Priyanka Chopra Jonas har gillat inlägget.