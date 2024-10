Olivia Rodrigos skräck – förväxlades med kriminell

Panikattacken på gränsen till USA

Publicerad 18.41

Olivia Rodrigo fastnade på gränsen när hon skulle resa in till USA.

Anledningen var att polisen trodde att hon var någon annan.

– Jag är så rädd. Jag får en panikattack, säger artisten i ”The tonight show”.

Artisten Olivia Rodrigo berättar om hur hon hade sitt första möte med polisen under senaste turnén.

Under tisdagens ”The tonight show” berättade 21-åringen om en incident från turnébussen för programledaren Jimmy Fallon. De pulshöjande händelserna inträffade när hon skulle resa in i USA efter spelningar i Kanada.

– Vi var vid gränskontrollen och jag gav dem mitt pass, säger artisten och fortsätter:

– Så knackade de på dörren och sa ”Vi behöver Olivia”.

Först trodde Rodrigo att polisen kanske bara ville träffa henne, möjligtvis för en autograf. Men snabbt förstod hon att det inte var ett fan som ville prata. De ville ta in henne på förhör.

”Blev så rädd”

För Fallon berättar världsstjärnan hur polisen frågade om hon blivit arresterad tidigare. När hon gav nekande svar var polisen inte nöjd. De påpekade hur hon kan arresteras om hon ljuger under ett förhör, och Rodrigo blev riktigt orolig.

– Jag blir så rädd. Det känns som om jag inte ska komma in i USA. Jag är så rädd. Jag får en panikattack, säger Rodrigo om känslorna i stunden.

Hon försöker minnas om hon haft med polisen att göra innan, men kan inte komma på ett enda tillfälle. I intervjun beskriver hon känslan som om hon nästan lurar sig själv till att tro att hon blivit arresterad innan, men bara glömt när, var eller hur.

Bokstaverade namnet

Men när polisen ber Olivia Rodrigo att bokstavera sitt namn börjar det klarna. Polisen inser att allt är ett misstag. Gränspolisen sökte efter en kvinna som påminde om Olivia, var runt samma ålder och som varit arresterad vid flertalet tillfällen, med en stor skillnad. Kvinnan har ett annat efternamn, nämligen Olivia Rodriguez.

– Jag bara: ”Du tittade inte på namnet? Du har förhört mig i 30 minuter”, säger Olivia Rodrigo.

I programmet riktar Jimmy Fallon en skämtsam varning till den andra Olivia om hon skulle vara en av tittarna.

– Var försiktig. Håll dig borta från Kanada, säger programledaren.