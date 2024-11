Frida Jernspets om pojkvännen: ”Jättekär”

Tiktok-profilen sätter plus på livet

Uppdaterad 18.21 | Publicerad 18.20

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Kärlekslivet är på topp – medan hälsan har förbättringspotential.

Tiktok-profilen Frida Jernspets, 23, sätter plus på livet just nu.

– Jag är jättekär.

Frida Jernspets, 23, syntes nyligen i Prime Videos realityserie ”Good Luck guys”, där influencers tävlar i par och ska försöka överleva på en öde strand i Malaysia – utan mobiltelefoner och sociala medier.

Känd som ”Tiktokfrida” på Tiktok, där hon har fler än 450 000 följare, utgjorde däremot det första enmanslaget i programmet.

– ”Good luck guys” ville en helt nytt koncept och jag älskar att hitta på nya saker, så när de frågade om jag inte bara ville göra min tv-debut utan också göra den helt själv när alla andra är i lag så tänkte jag bara att det kändes jätteroligt. Fast jag hade kanske en aning om att jag kommer att få en chans att splittra något lag eller få en chans att tävla mig in i något lag, säger hon.

expand-left helskärm Frida Jernspets.

Här sätter hon plus på sitt liv just nu.

Kärlekslivet

– Det är fem. Jag är jättekär, säger Frida Jernspets.

Hon har valt att inte gå ut med vem hennes pojkvän är ännu.

– Jag och min pojkvän har varit tillsammans i sju månader nu och vi trivs jättebra tillsammans.

Hälsan

– Hälsan tycker jag är bra. Vad kan man sätta på den... En trea i alla fall. Det finns alltid utrymme för förbättring tänker jag. Jag har inte tränat på flera månader. Jag råkade säga upp mitt gymkort och sen gick det bara neråt. Men jag har gjort en liten grön juice och ätit lite kyckling och så. Jag jobbar på hälsan i min takt!

Hur råkar man säga upp ett gymkort?

– Jag sa upp det för att jag trodde att jag skulle börja med pilates. Men sen så visade det sig att man måste ju vara typ miljonär för att kunna underhålla den hobbyn. Så det blev inte pilates och det blev inget gym heller. Men jag har börjat rida och det är ju faktiskt lite träning!

expand-left helskärm Frida Jernspets

FAKTA Aftonbladets betygskala Mästerligt Jättebra Bra Godkänt Underkänt minus Uselt Läs mer

Karriären

– Får man vara kaxig och säga en femma? Jag tror att det är en femma! Jag har precis gjort min livedebut i tv och jag ska medverka i en annan livegrej också. Sedan är det lite allt möjligt, men självklart får jag tråkigt nog inte berätta om allt än. Men roliga samarbetspartners och jag tycker att stämningen på Tiktok just nu är väldigt rolig. Det känns som att den är positiv. Jag har också ett helt nytt community på Tiktok som har öppnat sig för mig, ett häst-community. Jag har varit så välkomnad och hästmänniskorna är så trevliga. Och sen "Good luck guys" också såklart. Det var en helt ny grej för mig att bli filmad av någon annan.

Vi har skrivit om ditt avhopp från Zero bs beauty och många på Tiktok frågar dig om det här, vill du säga varför du inte är en del av företaget längre?

- Jag förstår att du och alla andra är jättenyfikna, men jag kommer inte att kommentera det.

Ekonomin

– Det är bra tycker jag. Nu har jag dock varit i Japan och spenderat alldeles mycket pengar, säger Frida Jernsepts.

Trots att hon blev besviken på klädutbudet som hon hade hört gott om på förhand, så shoppade hon desto mer i skönhetsaffärerna.

– Jag gick ju loss där och köpte presenter och julklappar och allt möjligt. När jag reser så vill jag verkligen inte resa på en budget, utan jag vill verkligen nyttja resan till hundra procent.

expand-left helskärm

Framtiden

– Jag tycker att den ser väldigt ljus ut. Jag är väldigt glatt inställd till framtiden just nu i alla fall. Det svänger lite. Men just nu... jag planerar att flytta ihop mig med min pojkvän, som pluggar just nu, i alla fall närmsta två åren. Sen är det bara massa roliga projekt på gång. Och just det här med tv-världen är helt nytt för mig. Gammel-media är en helt annan värld när man kommer från Tiktok-världen. Det känns jättekul att man har fått en liten, liten fot in där, för att kanske kunna göra något stort i framtiden.