Sting: Diddy har inte smutsat ned min låt

Hiphop-stjärnan anklagas för en rad olika brott

Uppdaterad 08.19 | Publicerad 08.13

email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Sting tar bladet från munnen och avslöjar vad han egentligen tycker om Sean ”Diddy” Combs sampling av en av hans hits, nu när hiphop-stjärnan anklagas för en rad olika brott.

Chris Martins otäcka fall och här är nya jokern i Paradise Hotel – här är veckans nöjessnackisar

Diddy samplade The Police-hiten ”Every breath you take”, som släpptes 1983, på sin låt ”I'll be missing you” 1997. I en intervju i LA Times får Sting frågan om han tycker att The Police-låten har smutsats ned av anklagelserna mot Diddy.

– Nej. Jag vet ju inte vad Diddy har haft för sig, men det befläckar inte alls min låt. Den är fortfarande min, säger han.

expand-left helskärm Sting. Arkivbild.

expand-left helskärm Sean "Diddy" Combs. Arkivbild.

Diddy har stämts av över 120 personer för bland annat våldtäkt, trafficking, sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande. Stämningarna är en del av flera rättsliga åtgärder gentemot Diddy, som sedan tidigare står åtalad för sexövergrepp, misshandel och utpressning.