Ed Sheeran påkörd – förd akut till sjukhus

Föll av sin cykel – tvingades uppsöka läkare

Ed Sheeran tvingades akut till sjukhus under dagen då han råkat ut för en cykelolycka.

Stjärnan kom cyklandes när han blev påkörd av en bil.

– Jag väntar för närvarande på råd från läkare, skriver stjärnan på Instagram från sjukhuset.



Det var under måndagsförmiddagen olyckan var framme, Ed Sheeran var ute och cyklade i centrala London när en bil körde på honom och han föll till marken.

På Instagram berättar stjärnan om skadan, och hur den kan påverka hans kommande konserter.

– Jag har varit med om en cykelolycka och väntar för närvarande på råd från läkare, olyckan kan påverka några av mina kommande konserter, håll er uppdaterade skriver han.

På bilden syns stjärnan med ena armen i en mitella och den andra hårt bandagerad.

Kan tvingas skjuta upp turnén

Han har just nu en paus i sin turné, och skulle påbörjat den igen i Asien den 22 oktober. Detta kan han nu kan tvingas att skjuta upp.

Ed Sheeran är känd för att bara använda sig utav gitarr under sina konserter. Några av hans mest kända sånger, som ”Thinking out loud”, ”Sing” och ”Shape of you”, är gjorda för att spelas akustiskt.

Han har tidigare sagt i en intervju med BBC att han aldrig skulle kunna tänka sig att ha ett band med på scenen.

”Jag känner inte att det är av intresse eller något nytt att se en sångare och låtskrivare med ett band bakom sig”, sa Ed Sheeran då till BBC.

Hur han löser resten av turnén återstår att se, inga representanter för stjärnan har ännu uttalat sig om olyckan.

