John Singleton död – 51 år gammal

Legat i koma efter stroke

avAlex Hartelius

NÖJE 29 april 2019 22:23

Förra veckan drabbades den oscarsnominerade regissören John Singleton av en stroke.

Nu rapporterar TMZ att han dött efter att ha legat i koma de senaste dagarna.

Han blev 51 år gammal.

För drygt en och en halv vecka sedan återvände regissören John Singleton till USA efter en resa till Costa Rica. Efter att ha fått problem med sina ben la han in sig själv på ett sjukhus i Los Angeles, där han sedan drabbades av en stroke.

Till en början rapporterades det om att John Singleton drabbats av en mildare stroke, men kort därefter kom nya uppgifter om att han låg i koma.

TMZ uppger nu att han har dött efter att familjen tagit beslutet om att stänga av de livsuppehållande åtgärderna.

Tidigare under dagen hade familjen gått ut med ett uttalande.

”Det är med stor sorg som vi meddelar att vår älskade son, far och vän, John Daniel Singleton att de livsuppehållande åtgärderna kommer att stängas av. Det här var ett ångestladdat beslut, ett beslut som vår familj tog efter flera dagar och efter noggranna överväganden med läkarna”.

Gjorde succédebut

John Singleton gjorde debut som regissör för filmen ”Boyz n the Hood” och oscarnominerades i kategorierna bästa regi och bästa manus. Vid tillfället var han endast 24 år gammal, vilket gjorde honom till den yngste personen, samt enda afroamerikanen, som nominerats i kategorin bästa regi.

Efter ”Boyz n the Hood” regisserade han Michael Jacksons musikvideo till låten ”Remember the time”. Under karriären har han även regisserat filmer som ”Shaft”, ”Poetic justice”, ”Four brother” och ”2 fast 2 furious”.

Han sörjs av sin mamma och sina sju barn.

Han sörjs av sin mamma och sina sju barn.



1 av 2 | Foto: JORDAN STRAUSS/AP John Singleton.

